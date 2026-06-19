અમદાવાદની હીરનો મનાલીમાં આભને આંબતો કીર્તિમાન

અમદાવાદની માત્ર 7 વર્ષ, 8 મહિના અને 14 દિવસની દીકરી હીર રવિ રૂપારેલે અદ્ભુત સાહસ બતાવીને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે એક અસાધારણ વર્લ્ડ રેકોર્ડ પોતાના નામે અંકિત કર્યો છે. હીરે 14 મે, 2026 ના રોજ હિમાચલ પ્રદેશના બરફાચ્છાદિત અને પ્રખ્યાત હિલ સ્ટેશન મનાલી ખાતે સફળતાપૂર્વક બંજી જમ્પિંગ કરીને વિશ્વની સૌથી નાની વયની બંજી જમ્પર બનવાનું બહુમાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. આટલી નાની ઉંમરે હીરની આ ગગનચુંબી હિંમત જોઈને ત્યાં હાજર પ્રોફેશનલ ટ્રેનર્સ, ગાઈડ્સ અને પ્રવાસીઓ પણ આશ્ચર્યથી દંગ રહી ગયા હતા.
હિમાચલ પ્રદેશના મનાલીમાં આવેલું આ 205 ફૂટની ગગનચુંબી ઊંચાઈ ધરાવતું બંજી જમ્પિંગ સેન્ટર સમગ્ર દેશમાં એડવેન્ચર એક્ટિવિટીઝ માટે સૌથી લોકપ્રિય અને એટલું જ પડકારજનક માનવામાં આવે છે. આટલી ભયાનક ઊંચાઈએ ઊભા રહીને નીચે જોવામાં સારા-સારા હિંમતવાન યુવાનો અને વયસ્કોના પણ પગ ધ્રૂજવા લાગે છે, ત્યારે અમદાવાદની આ નાનકડી દીકરીએ કોઈપણ પ્રકારના ભય કે ખચકાટ વિના, અત્યંત નીડરતાપૂર્વક હવામાં આ પ્રચંડ છલાંગ લગાવી હતી. હીરે જ્યારે પહાડોની વચ્ચે મુક્ત આકાશમાં કૂદકો માર્યો, ત્યારે તેનો આત્મવિશ્વાસ જોવા જેવો હતો. હીરની આ હિંમતપૂર્ણ અને ગર્વ લેવા જેવી સફળતાએ ફરી એકવાર સાબિત કરી દીધું છે કે જો મનમાં દઢ સંકલ્પ અને અડગ આત્મવિશ્વાસ હોય, તો સાહસના આકાશને આંબવા માટે ઉંમરનો કોઈ બાધ નડતો નથી.
એડવેન્ચર સ્પોર્ટ્સના મેદાનમાં લોખંડી મનોબળ અને નીડરતા બતાવનારી હીર વાસ્તવિક જીવનમાં ખૂબ જ હસમુખી, ચંચળ, આનંદી અને અત્યંત પ્રતિભાશાળી બાળકી છે. હીર માત્ર સાહસિક પ્રવૃત્તિઓમાં જ નહીં, પરંતુ કળાના ક્ષેત્રમાં પણ એટલી જ આગળ છે. તેને ખૂબ જ નાની ઉંમરથી સંગીત સાંભળવાનો અને સુંદર નૃત્ય (Dancing) કરવાનો ભારે શોખ છે. હીરના માતા-પિતાના જણાવ્યા અનુસાર, બાળપણથી જ તેનામાં એક અદભુત અને ઊર્જાવાન વ્યક્તિત્વની ઝાંખી જોવા મળતી હતી. હીરને સ્કેટિંગ કરવું, સ્વિમિંગ એટલે કે તરણકળા અને અવનવી સાહસિક રમતોમાં ભાગ લેવો ખૂબ જ ગમે છે. તે હંમેશા કંઈક નવું અને પડકારજનક કરવા માટે ઉત્સુક રહે છે. હીરની આ ઐતિહાસિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની સફળતાથી તેના પરિવાર, સ્નેહીજનો સહિત સમગ્ર અમદાવાદ અને ગુજરાતનું નામ દેશ-વિદેશમાં ગૌરવવંતું થયું છે અને તેના પર ચારેતરફથી શુભેચ્છાઓનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે.