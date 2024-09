આગામી 24 કલાકમાં અનેક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની આગાહી

ગુજરાત સહિત દેશના અનેક રાજ્યોમાં આ દિવસોમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. દરમિયાન, હવામાન વિભાગે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે દક્ષિણ ઓડિશા અને તેને અડીને આવેલા દક્ષિણ છત્તીસગઢ અને ઉત્તર આંધ્રપ્રદેશ પરના ડિપ્રેશનને કારણે આગામી 24 કલાક દરમિયાન તેલંગાણા, વિદર્ભ અને મરાઠવાડામાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. આ સિવાય તટીય આંધ્રપ્રદેશ, દક્ષિણ છત્તીસગઢ, રાયલસીમા, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ મધ્ય અને ઉત્તર આંતરિક કર્ણાટકમાં આગામી 24 કલાકમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં લોકોએ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. આ સાથે, હવામાન વિભાગે ચક્રવાતી તોફાન આસ્નાને લઈને એક નવું અપડેટ પણ આપ્યું છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ચક્રવાતી તોફાન આસ્ના ભારતીય તટથી દૂર ખસી ગયું છે અને ઉત્તર-પશ્ચિમ અરબી સમુદ્ર પર સ્થિત છે.



હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર કોસ્ટલ કર્ણાટક, કેરળ, માહે, લક્ષદ્વીપ, યાનમ, તેલંગાણા, રાયલસીમા, આંતરિક કર્ણાટક, તમિલનાડુ જેવા રાજ્યોમાં એક સપ્તાહ સુધી વરસાદ ચાલુ રહેવાનો છે. તેમાંથી 1 સપ્ટેમ્બરે તેલંગાણામાં ભારે વરસાદ પડશે. તે જ સમયે, કોસ્ટલ આંધ્રપ્રદેશ, 1 થી 5 સપ્ટેમ્બર સુધી યાનમ, રાયલસીમા, કોસ્ટલ કર્ણાટક, ઉત્તર આંતરિક કર્ણાટકમાં 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારે વરસાદ થવાનો છે. કેરળ અને માહેમાં 1 થી 4 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ભારે વરસાદ પડશે.

Likely to move SW over NW Arabian Sea and weaken gradually into a deep depression by evening of 01 Sept and into a depression by morning of 2 Sept over the same region. pic.twitter.com/0XJvbJG1bh

