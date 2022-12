કોરોનાના સંકટ વચ્ચે આરોગ્ય મંત્રીની ફાર્મા કંપનીઓ સાથે બેઠક

કોરોના વાયરસના વધતા ખતરાને જોતા ભારતમાં સતત તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે આવનારો મહિનો એટલે કે જાન્યુઆરી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જાન્યુઆરીમાં, કોરોનાના કેસોમાં ભારે વધારો થઈ શકે છે, સાથે જ Omicronનું સબ-વેરિઅન્ટ BF.7 પણ સમગ્ર દેશમાં ફેલાઈ શકે છે. દરમિયાન કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ હવે બીજી સમીક્ષા બેઠક યોજી છે. આ વખતે આરોગ્ય મંત્રીએ તમામ મોટી ફાર્મા કંપનીઓ સાથે બેઠક યોજી હતી, જેમાં આગામી સમયમાં દવાઓની અછત ન રહે તેની ખાતરી કરવામાં આવી હતી.

Reviewed the stock availability and production of COVID-related medicines with drug manufacturing companies.

Asked them to be alert and closely watch the overall COVID scenario & global drugs supply chain.

📖 https://t.co/IbLjrTtmSz pic.twitter.com/ePCTPTqw2X

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) December 29, 2022