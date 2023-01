કુસ્તીબાજોનો વિરોધ: ‘સતામણીનો ઓડિયો અમારી પાસે છે’ – વિનેશ ફોગાટનો દાવો

મહિલા રેસલર્સે રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (WFI)ના પ્રમુખ બ્રિજ ભૂષણ શરણ સિંહ અને કેટલાક કોચ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. દરમિયાન, સરકાર મામલો ઉકેલવા માટે એક્શનમાં છે. રમતગમત મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર સતત બીજા દિવસે વિરોધ કરી રહેલા કુસ્તીબાજો સાથે બેઠક કરી રહ્યા છે. સાંજે લગભગ 6.30 વાગ્યે દિલ્હીમાં તેમના નિવાસસ્થાને બેઠક શરૂ થઈ હતી. બેઠકમાં બજરંગ પુનિયા, સાક્ષી મલિક, અંશુ મલિક અને વિનેશ ફોગાટ હાજર છે. રેસલર બ્રિજ ભૂષણ શરણ સિંહના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યા છે. રમતગમત મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે ગુરુવારે પણ કુસ્તીબાજો સાથે બેઠક કરી હતી. જોકે આ બેઠક અનિર્ણિત રહી હતી. આ પહેલા જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા કુસ્તીબાજો સાથે બેઠેલી હરિયાણાની કુસ્તીબાજ વિનેશ ફોગટે કહ્યું હતું કે તમે બધા અમને સાથ આપો. અમારી છોકરીઓ સાથે ખરાબ ઘટનાઓ બની છે.

We presented our issues before the Union Sports Minister. He has given us time to meet once again at 6pm. There were some issues on which we were dissatisfied: Wrestler Vinesh Phogat pic.twitter.com/TgXYViqyYi

