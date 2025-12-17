રાણા બાલાચૌરિયા હત્યા કેસમાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી

પંજાબના મોહાલીના સોહાના ગામમાં કબડ્ડી ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન થયેલા સનસનાટીભર્યા હત્યા કેસમાં પોલીસે મુખ્ય હેન્ડલરને એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર માર્યો છે. ગુરુદ્વારા મેનેજમેન્ટ કમિટી અને વૈદવાન સ્પોર્ટ્સ ક્લબ દ્વારા આયોજિત ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન 30 વર્ષીય કબડ્ડી ખેલાડી અને પ્રમોટર કંવર દિગ્વિજય ઉર્ફે રાણા બાલાચૌરિયાની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી.
હત્યા બાદ, મોહાલી પોલીસ અને એન્ટી-ગેંગસ્ટર ટાસ્ક ફોર્સે આરોપીઓની શોધખોળ તેજ કરી દીધી હતી. લાલડુ હાઇવે નજીક એક ખંડેર ઇમારતમાં પોલીસ અને આરોપીઓ વચ્ચે ગોળીબાર થયો હતો. તરનતારન જિલ્લાના નૌશેહરા પન્નુઆનના રહેવાસી હરજિંદર ઉર્ફે મિડ્ડુનું એન્કાઉન્ટરમાં મોત થયું હતું. બે પોલીસકર્મીઓ પણ ઘાયલ થયા હતા.
મોહાલીના એસએસપી હરમનદીપ સિંહ હંસે જણાવ્યું હતું કે ઘાયલ પોલીસકર્મીઓને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે આ કાર્યવાહીનો ખુલાસો કરતા કહ્યું કે આરોપીએ પહેલા ઝિગાના પિસ્તોલથી પોલીસ ટીમ પર ગોળીબાર કર્યો હતો, જેનો પોલીસે જવાબ આપ્યો હતો, જેમાં તે ઘાયલ થયો હતો. તેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેનું મોત નીપજ્યું હતું.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, હરજિંદર હત્યાનો મુખ્ય ગ્રાઉન્ડ લેવલ પ્લાનર અને હેન્ડલર હતો. ઘટના સમયે તે ઘટનાસ્થળે હાજર હતો. પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે હત્યા બાદ આરોપી મોટરસાયકલ પર ભાગી ગયો હતો. તેઓ મોટરસાયકલ થોડે દૂર છોડીને કારમાં ભાગી ગયા હતા. તપાસ દરમિયાન, કેસના માસ્ટરમાઇન્ડને દિલ્હીમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.