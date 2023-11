હમાસે બંધકોના ત્રીજા ગૃપને મુક્ત કર્યું, 14 ઇઝરાયેલ અને 3 વિદેશી નાગરિકોને છોડ્યા

હમાસે રવિવારેના રોજ બંધકોના ત્રીજા જૂથને મુક્ત કર્યો. ટાઈમ્સ ઓફ ઈઝરાયેલના અહેવાલ મુજબ ઈઝરાયેલની સેનાએ જણાવ્યું કે ગાઝા પટ્ટીમાં બંધક બનાવવામાં આવેલા 14 ઈઝરાયેલ અને ત્રણ વિદેશી નાગરિકોને મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. સેનાએ જણાવ્યું હતું કે એક બંધકને સીધો ઇઝરાયેલની હોસ્પિટલમાં એરલિફ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. કરાર હેઠળ, ઇઝરાયેલ રવિવારે 39 પેલેસ્ટિનિયન કેદીઓને મુક્ત કરવાનું હતું. આ સતત ત્રીજો દિવસ હતો જ્યારે હમાસે પેલેસ્ટિનિયન કેદીઓના બદલામાં ગાઝામાં રાખવામાં આવેલા ઇઝરાયલી બંધકોને મુક્ત કર્યા હતા.

Israeli military says 14 Israelis and 3 foreign nationals released from captivity in the Gaza Strip, reports AP

હમાસ 50 ઈઝરાયેલી બંધકોને મુક્ત કરશે

ઇઝરાયેલ અને હમાસ વચ્ચે ચોથો બંધક વિનિમય કરાર સોમવારે થવાની ધારણા છે. બંને દેશો વચ્ચે ચાર દિવસીય યુદ્ધવિરામનો સોમવારે છેલ્લો દિવસ છે. કરાર હેઠળ હમાસ 50 ઈઝરાયેલ બંધકોને મુક્ત કરશે. ઇઝરાયેલ દ્વારા 150 પેલેસ્ટિનિયન કેદીઓને મુક્ત કરવામાં આવનાર છે. હાલમાં હમાસ દ્વારા મુક્ત કરાયેલા 12 બંધકોને ISA અને IDF વિશેષ દળો સાથે હેટઝરિમ બેઝ પર લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે. IDFએ ટ્વિટર પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું.

As of now, 13 released hostages are in Israeli territory.

12 of the released hostages are being accompanied by ISA and IDF special forces to the Hatzerim Base, while an additional civilian landed at a hospital a short while ago.

4 additional released hostages are on their way…

— Israel Defense Forces (@IDF) November 26, 2023