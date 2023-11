હાર્દિક પંડ્યા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં પાછો ફર્યો, 2 વર્ષ બાદ ગુજરાત છોડ્યું

હાર્દિક પંડ્યા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં પરત ફર્યો છે. બે વર્ષ સુધી ગુજરાત ટાઇટન્સના સુકાની રહેલા હાર્દિક પંડ્યા ફરી એકવાર 5 વખતની ચેમ્પિયન મુંબઈ સાથે પરત ફર્યો છે. 26 નવેમ્બર રવિવારના રોજ રિટેન્શન ડે પર જબરદસ્ત ડ્રામા વચ્ચે માત્ર 2 કલાકમાં જ રિટેન થયા બાદ હાર્દિક મુંબઈમાં જોડાયો હતો. આ સાથે ત્રણ દિવસથી ચાલી રહેલી અફવાઓ અને અટકળોને આખરે સમર્થન મળ્યું છે. હાર્દિકનું મુંબઈ પરત ફરવું પણ આઈપીએલના ઈતિહાસમાં સૌથી હાઈ-પ્રોફાઈલ ટ્રેડ બની ગયું, જેણે પહેલાથી જ બધાને ચોંકાવી દીધા હતા. 24 નવેમ્બરથી એવા અહેવાલો હતા કે હાર્દિક પંડ્યા 2 વર્ષ સુધી ગુજરાત સાથે રહ્યા બાદ ફરી એકવાર તેની જૂની ટીમ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં પરત ફરી શકે છે. જો કે બંને ટીમ તરફથી આ અંગે કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી નથી.

NEWS 🚨- IPL 2024 Player retention list and more details as the player retention window for the Indian Premier League 2024 season closed today.

The 10 franchises have cumulatively retained 173 players.

More details here – https://t.co/huuU4Zbssd #IPL pic.twitter.com/wHhAHrlObg

— IndianPremierLeague (@IPL) November 26, 2023