PM મોદીની ગુજરાત મુલાકાતઃ રાજ્યને વિકાસ-કાર્યોની ભેટ આપશે

અમદાવાદઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજથી બે દિવસની ગુજરાતની મુલાકાતે આવશે. તેઓ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે આજે “ખાદી ઉત્સવ”ના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે. ત્યાર બાદ તેઓ રિવરફ્રન્ટ પર ફૂટ ઓવરબ્રિજનું લોકાર્પણ કરશે. વડા પ્રધાન ગુજરાત મુલાકાત દરમ્યાન કચ્છ-ભૂજની નર્મદા કેનાલનું પણ લોકાર્પણ કરશે. આ 375 કિમી લાંબી કેનાલ માટે રૂ. 1745 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે.

વડા પ્રધાન મોદી સાંજે ખાદી ઉત્સવમાં હાજરી આપશે. અહીં 7500 મહિલા ખાદી-કારીગરો એક જ સમયે એકસાથે ચરખો કાંતશે. વડા પ્રધાન સ્થળ પર હાજર ખાદી-કારીગરો સાથે વાર્તાલાપ પણ કરશે અને તેમની સાથે ચરખો કાંતશે.રાજ્યમાંથી આવેલા 75 રાવણહથ્થા કલાકારો વડા પ્રધાનનું સ્વાગત કરશે. 1920થી બનેલા વિવિધ પ્રકારના ચરખાની વિશેષ માહિતી પણ રજૂ કરવામાં આવશે. ખાદી ઉત્સવમાં આ પ્રાચીન ચરખા પણ અહીં મૂકવામાં આવ્યા છે.

Our prized possession, the Sabarmati Riverfront just gets better as we open doors to the Atal Bridge. The modern marvel would be E-Inaugurated, tomorrow 27th August, Saturday by H'ble PM Shri @narendramodi Ji. pic.twitter.com/F9BllFNiR0

