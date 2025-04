પહેલગામ હુમલા બાદ ભારતની કડક કાર્યવાહી, INS સુરત યુદ્ધ જહાજ પરથી મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ

22 એપ્રિલ, 2025ના રોજ જમ્મુ-કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં 26 લોકો, મોટાભાગે પર્યટકો, માર્યા ગયા હતા. આ હુમલાની જવાબદારી લશ્કર-એ-તૈયબાની પ્રોક્સી ગ્રૂપ ધ રેઝિસ્ટન્સ ફ્રન્ટ (TRF) દ્વારા લેવામાં આવી હતી. આ ઘટના બાદ ભારત સરકારે પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ કડક પગલાં લીધાં છે.

સિંધુ જળ સંધિ સ્થગિત: 1960ની સિંધુ જળ સંધિને તાત્કાલિક અસરથી સ્થગિત કરવામાં આવી, જે પાકિસ્તાનની કૃષિ અને પીવાના પાણીની જરૂરિયાતો માટે મહત્વપૂર્ણ છે. આ સંધિ હેઠળ પાકિસ્તાનને સિંધુ, ઝેલમ અને ચેનાબ નદીઓના પાણીનો 80% હિસ્સો મળે છે.

અટારી સરહદ બંધ: અટારી-વાઘા ઈન્ટિગ્રેટેડ ચેકપોસ્ટ તાત્કાલિક બંધ કરવામાં આવી, જે વેપાર અને લોકોની અવરજવર માટે મહત્વનું કેન્દ્ર છે.

રાજદ્વારી સંબંધોમાં ઘટાડો: પાકિસ્તાની હાઈ કમિશનના સૈન્ય સલાહકારોને પર્સોના નોન ગ્રેટા જાહેર કરી એક સપ્તાહમાં ભારત છોડવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો. બંને દેશોના હાઈ કમિશનના સ્ટાફની સંખ્યા 55થી ઘટાડી 30 કરવાનો નિર્ણય લેવાયો.

SAARC વિઝા રદ: પાકિસ્તાની નાગરિકો માટે SAARC વિઝા રદ કરવામાં આવ્યા, અને હાલ ભારતમાં હાજર પાકિસ્તાનીઓને 48 કલાકમાં દેશ છોડવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો.

લશ્કરી તૈયારીઓ: ભારતીય સેનાએ ઉચ્ચ સ્તરની સતર્કતા જાહેર કરી, અને હુમલાના ગુનેગારોને શોધવા માટે વ્યાપક ઓપરેશન શરૂ કર્યું. ગૃહ મંત્રાલયમાં RAW અને IBના વડાઓ સાથે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજાઈ.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી કેબિનેટ કમિટી ઓન સિક્યોરિટી (CCS) બેઠકમાં આ નિર્ણયો લેવાયા, જેમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ, વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજિત ડોવાલ હાજર હતા.

