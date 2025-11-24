ચારુસેટના ડો. મદમવારનું રિસર્ચ એક્સેલન્સ એવોર્ડથી કરાયું સન્માન

વિખ્યાત બાયોટેકનોલોજીસ્ટ, સાયન્ટીફીક એડવાઈઝર અને, ચારુસેટ યુનિવર્સિટી રિસર્ચ સેન્ટરના ડિરેક્ટર ડો. દત્તા મદમવારને વર્ષ 2025 માટે ફાઉન્ડર્સ રિસર્ચ એક્સેલન્સ એવોર્ડ (અંડર સિનિયર રિસર્ચર્સ/મેન્ટર્સ) માટે નોમીનેટ કરવામાં આવ્યા હતા. આ એવોર્ડ ડો. દત્તા મદમવારને “સિન્થેટિક બાયોલોજી એન્ડ ફ્યુચર ફૂડ નેટવર્કિંગ ફોરમ એન્ડ સબ્જેક્ટ કોન્ફરન્સ 2025” દરમિયાન એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો, જે થાઇલેન્ડના બેંગકોકમાં વિન્ડહામ મેનમ રિવરસાઇડ દ્વારા યોજાયો હતો.
ડો. દત્તા મદમવારને “સ્ટ્રક્ચરલ કેરેક્ટરાઇઝેશન એન્ડ થેરાપ્યુટિક એપ્લીકેશન્સ ઓફ ફાયકોબિલિપ્રોટીન ફ્રોમ સાયનોબેક્ટેરિયા” વિશે કોન્ફરન્સ દરમિયાન મુખ્ય ભાષણ આપવા માટે પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. સિન્થેટિક બાયોલોજી, ફ્યુચર ફૂડ, કાર્બન કેપ્ચર એન્ડ યુટિલાઇઝેશન (CCU), નેક્સ્ટ એનર્જી અને ક્લાઇમેટ ટેકનોલોજી સહિતના નવતર વિષયો વિશેની શોધ અને પ્રગતિ કોન્ફરન્સનું કેન્દ્રબિંદુ હતું.
આ ફોરમનો હેતુ ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવા અને અસરકારક ઉકેલો સહ-નિર્માણ કરવા માટે વિશ્વભરના અગ્રણી વિજ્ઞાનીઓ, ઇનોવેટર્સ અને સ્ટેકહોલ્ડર્સને બોલાવવાનો હતો. ઇન્ટરનેશનલ બાયોપ્રોસેસિંગ એસોસિએશન અને ઇન્ટરનેશનલ ફોરમ ઓન ઇન્ડસ્ટ્રિયલ બાયોપ્રોસેસીસ (IBA-IFIBiop) સંયુક્તપણે દર બે વર્ષે વિવિધ પુરસ્કારો માટે નોમીનેશન આમંત્રિત કરે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે પ્રોફેસર દત્તા મદમવાર વલ્લભ વિદ્યાનગર સ્થિત સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીના પોસ્ટગ્રેજ્યુએટ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ બાયોસાયન્સિસમાં યુજીસી બીએસઆર ફેકલ્ટી ફેલો હતા, તેમણે બિટ્સ, પિલાનીમાંથી પીએચડીની ડિગ્રી મેળવી હતી. તેઓ બાયોસાયન્સિસ વિભાગના ભૂતપૂર્વ પ્રોફેસર અને વડા અને સાયન્સ ફેકલ્ટીના ભૂતપૂર્વ ડીન છે. તેઓ TIFR, મુંબઈ અને ફ્રેન્કફર્ટ યુનિવર્સિટીમાં પોસ્ટડોક્ટરલ ફેલો તરીકે બહોળો સંશોધન અનુભવ ધરાવે છે.
તેમનું મુખ્ય રિસર્ચ ફોકસ માઇક્રોબાયલ બાયોરેમીડિયેશન, એન્વાયર્નમેન્ટલ બાયોટેકનોલોજી, નોન-એકવીઅસ એન્ઝાઇમોલોજી અને સાયનોબેક્ટેરિયલ બાયોટેકનોલોજી છે. તેમનું મુખ્ય કાર્ય જોખમી ઔદ્યોગિક વેસ્ટ વોટરની ટ્રીટમેન્ટ માટે ઇકો-સસ્ટેઈનેબલ બાયોટેકનોલોજીકલ સોલ્યુશન્સ વિકસાવવાનું છે.