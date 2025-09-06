રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર વિજેતા શિક્ષકો માટે ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજ્યના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર મેળવનારા શિક્ષકોને ખાસ ભેટ આપવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય મુજબ, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર મેળવનારા શિક્ષકો રાજ્યભરમાં ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમની બધી બસોમાં અને રાજ્યની બહારના તે રૂટ પર જ્યાં બસો ઉપલબ્ધ છે ત્યાં જીવનભર મફત મુસાફરી કરી શકશે.
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક તરીકેનો એવોર્ડ મેળવનારા રાજ્યના શિક્ષકોને એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ આપતો નિર્ણય કર્યો છે.
મુખ્યમંત્રીશ્રીના આ નિર્ણય અનુસાર, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ શ્રેષ્ઠ શિક્ષકનો એવોર્ડ પ્રાપ્ત શિક્ષકો ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ (ST)ની…
— CMO Gujarat (@CMOGuj) September 6, 2025
ગુજરાત રાજ્ય પુરસ્કાર વિજેતા શિક્ષક સંઘ દ્વારા મુખ્યમંત્રી સમક્ષ રજૂ કરાયેલા આવેદનપત્રો પ્રત્યે સંવેદનશીલતા અને સકારાત્મક પ્રતિભાવ આપતા, તેમણે આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. પુરસ્કાર વિજેતા શિક્ષકોને આજીવન મફત મુસાફરીની સુવિધા આપવાના આ નિર્ણયથી રાજ્યના અત્યાર સુધીમાં લગભગ 957 રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર વિજેતા શિક્ષકોને લાભ થશે. આ ઉપરાંત, ભવિષ્યમાં રાજ્ય અથવા રાષ્ટ્રીય સ્તરે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર મેળવનારા શિક્ષકો પણ આ લાભ માટે પાત્ર બનશે.
શિક્ષકોના સન્માનમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની મોટી જાહેરાત
મુખ્યમંત્રી શિક્ષક દિવસ નિમિત્તે રાજ્યના દૂરના વિસ્તારોના શિક્ષકો સાથે સંવાદ દરમિયાન બોલી રહ્યા હતા. તેમણે 19 જિલ્લાના દૂરના વિસ્તારોના 37 પ્રતિષ્ઠિત શિક્ષકો સાથે વાતચીત કરી અને શિક્ષણમાં તેમના ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન બદલ તેમનું સન્માન કર્યું. મુખ્યમંત્રી પટેલે જણાવ્યું કે રાજ્યભરની શાળાઓમાં શિક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ ટૂંક સમયમાં ભરવામાં આવશે. શિક્ષકોએ જણાવ્યું કે મુખ્યમંત્રી સાથેની વાતચીતથી તેમને ઘણું પ્રોત્સાહન મળ્યું છે.