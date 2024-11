ગુજરાત: બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ દરમિયાન અકસ્માત, બેના મોત

અમદાવાદ-મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ દરમિયાન આ અકસ્માત થયો હતો. એક નિર્માણાધીન પુલ તૂટી પડ્યો. કોન્ક્રીટના ભારે કાટમાળ નીચે કામદારો ફસાયા હતા. બે મજૂરોના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. અકસ્માત બાદ તરત જ રેસ્ક્યુ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. આ દુર્ઘટના માહી નદી પાસે ચાલી રહેલા બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટમાં બની હતી. આ ઘટનાનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL) એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે મંગળવારે (5 નવેમ્બર) સાંજે ત્રણ મજૂરો મહી નદી પર કોંક્રિટ બ્લોક્સ વચ્ચે ફસાયા હતા. એક મજૂરને બચાવીને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

Anand, Gujarat: A tragic accident has occurred at the bullet train project in Gujarat, near the Vasad River. During bridge construction, some workers are feared to be trapped under debris. As of now, two workers have been reported dead from the incident. Rescue operations are… pic.twitter.com/qptny4nWrI

— IANS (@ians_india) November 5, 2024