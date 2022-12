મોંઘવારીથી સરકાર સામાન્ય લોકોને રાહત આપશે : નિર્મલા સિતારમણ

નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે આશ્વાસન આપ્યું છે કે સરકાર સામાન્ય લોકોને આસમાની મોંઘવારીમાંથી રાહત આપશે. નાણામંત્રીએ કહ્યું કે સરકાર આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની કિંમતો પર સતત નજર રાખી રહી છે અને મોંઘવારી ઘટાડવા માટે તમામ પ્રયાસો કરશે. તેમણે કહ્યું કે સરકાર મોંઘવારી પર સતત નજર રાખી રહી છે અને તેને નીચે લાવવા માટે અનેક પગલાં લીધા છે.

#WinterSession | WPI Lowest in 21 months at 5.85 pc, says FM @nsitharaman while replying to discussion on Supplementary Demand for Grants in #LokSabha

