Apple પછી હવે Google પણ ભારતમાં ફોન બનાવશે

શું દુનિયા માનતી હતી કે એપલ ભારતમાં નિકાસ મોરચે આટલો મોટો હિસ્સો હાંસલ કરશે ? કદાચ ના. વિશ્વની તમામ કંપનીઓએ આ વસ્તુ જોઈ અને અનુભવી. હવે વિશ્વની સૌથી મોટી ટેક કંપની ગૂગલે પણ ભારતમાં પોતાના ફોન બનાવવાની જાહેરાત કરી છે. જેના વિશે ખુદ ગૂગલના સીઈઓ સુદર પિચાઈએ માહિતી આપી છે. તેણે એ પણ જણાવ્યું કે ગૂગલનો પહેલો મેક ઇન ઇન્ડિયા ફોન ક્યારે લોન્ચ થશે. એપલ બાદ ગૂગલના આ પ્લાનિંગથી ભારત દુનિયાના તમામ દેશોને પાછળ છોડી દેવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આનું કારણ એ છે કે જ્યારે ગૂગલ ભારતમાં આવશે ત્યારે સ્માર્ટફોન માર્કેટમાં શેર માટેની સ્પર્ધા ત્રિકોણીય બની જશે. જેમાં એપલ અને સેમસંગ પછી ગૂગલનું નામ હશે. ભારતમાં ઉત્પાદન એકમો ખોલવામાં આવશે તો રોજગારીની તકો ઉભી થશે અને ઉત્પાદન ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન મળશે. ચાલો સૌપ્રથમ સુંદર પિચાઈની પોસ્ટ જોઈએ, જેમાં તેમણે મેક ઈન ઈન્ડિયા ગૂગલ ફોન વિશે માહિતી આપી છે.

We shared plans at #GoogleforIndia to manufacture Pixel smartphones locally and expect the first devices to roll out in 2024. We’re committed to being a trusted partner in India’s digital growth- appreciate the support for Make In India @PMOIndia + MEIT Minister @AshwiniVaishnaw.

— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 19, 2023