PM મોદીએ UN પ્લેટફોર્મ પરથી વિશ્વને આપ્યો સંદેશ

સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ‘સમિટ ઓફ ધ ફ્યુચર’માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, ‘માત્ર જૂન મહિનામાં માનવ ઇતિહાસની સૌથી મોટી ચૂંટણીમાં ભારતના લોકોએ મને સતત ત્રીજી વખત સેવા કરવાની તક આપી છે અને આજે હું માનવતાની આ એક બેઠક પર છું, હું તેનો અવાજ તમારા સુધી પહોંચાડવા આવ્યો છું. મિત્રો, જ્યારે આપણે વૈશ્વિક ભવિષ્યની વાત કરીએ છીએ, ત્યારે માનવીય અભિગમ પ્રથમ હોવો જોઈએ. ટકાઉ વિકાસને અગ્રતા આપતી વખતે આપણે માનવ કલ્યાણ, ખોરાક અને આરોગ્ય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવી પડશે. અમે બતાવ્યું છે કે ભારતમાં 250 મિલિયન લોકોને ગરીબીમાંથી બહાર કાઢીને ‘સ્થાયીતા સફળ થઈ શકે છે’ અને અમે ગ્લોબલ સાઉથ સાથે સફળતાનો આ અનુભવ શેર કરવા તૈયાર છીએ.

પીએમએ કહ્યું કે વૈશ્વિક શાંતિ અને વિકાસ માટે વૈશ્વિક સંસ્થાઓમાં પરિવર્તન જરૂરી છે. સુધારણા એ સુસંગતતાની ચાવી છે. નવી દિલ્હી સમિટમાં આફ્રિકન યુનિયનમાં G-20નું કાયમી સભ્યપદ આ દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું હતું. એક તરફ આતંકવાદ જેવા વૈશ્વિક શાંતિ અને સુરક્ષા માટે મોટો ખતરો છે તો બીજી તરફ સાયબર અને સ્પેસ જેવા સંઘર્ષના અનેક નવા ક્ષેત્રો પણ સર્જાઈ રહ્યા છે.

પીએમએ વધુમાં કહ્યું, ‘આ તમામ વિષયો પર હું ભારપૂર્વક કહીશ કે વૈશ્વિક એક્શન વૈશ્વિક મહત્વાકાંક્ષા સાથે મેળ ખાતી હોવી જોઈએ. માનવતાની સફળતા યુદ્ધના મેદાનમાં નહીં પણ આપણી સામૂહિક શક્તિમાં રહેલી છે અને વૈશ્વિક શાંતિ અને વિકાસ સુનિશ્ચિત કરવા માટે વૈશ્વિક સંસ્થાઓમાં સુધારાની જરૂર છે. પરિવર્તન એ સુસંગતતાની ચાવી છે! G20 સમિટમાં કાયમી સભ્યપદ માટે આફ્રિકન યુનિયનની બિડ આ દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું હતું.

