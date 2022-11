રશિયાના સખાલિન આઇલેન્ડ પર ગેસ વિસ્ફોટ. 9 લોકોના મોત, 1 ગુમ

રશિયા ગેસ વિસ્ફોટ: રશિયાના સખાલિન આઇલેન્ડ પર ગેસ વિસ્ફોટ થયો છે, જેને વિશ્વનું સૌથી મોટું ઓઇલ પ્લેટફોર્મ કહેવામાં આવે છે. આ વિસ્ફોટના કારણે ત્યાં એપાર્ટમેન્ટ બ્લોક ધરાશાયી થયો, જેમાં 9 લોકોના મોત થયા અને એક વ્યક્તિ હજુ પણ લાપતા છે. મૃતકોમાં ચાર બાળકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. ગુમ થયેલ વ્યક્તિની શોધ ચાલુ છે.

Nine people have died after a powerful explosion rocked a five-storey residential building in Tymovskoye on Russia’s Far Eastern Sakhalin Island at around 5.03 Moscow time today: TASS, Russian news agency

