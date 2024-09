લાલ બાગના રાજાની પહેલી ઝલક, ઘરે બેઠા કરો દર્શન

ગણેશ ચતુર્થી 2024: 7મી સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થતા ગણેશ ચતુર્થીના તહેવાર પહેલા લાલ બાગના રાજાની પ્રથમ ઝલક સામે આવી છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ બાપ્પાનો લુક એકદમ અનોખો છે. ગણેશ ચતુર્થીના પહેલા દિવસે દેશભરમાંથી લોકો લાલબાગના રાજાના દર્શન કરવા આવે છે. મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં ગણપતિનું એક ભવ્ય મંદિર છે, જેને લાલ બાગના રાજા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ વર્ષે લાલબાગ રાજાની સ્થાપનાને 91 વર્ષ થશે. ગણેશ ચતુર્થીના આ શુભ અવસર પર હવે લાલબાગના રાજાની પ્રથમ ઝલક સામે આવી છે.

લાલ બાગના રાજાની એક ઝલક મેળવવા માટે લાખો લોકો કતારમાં ઉભા છે. ગણેશ મહોત્સવ દરમિયાન મુંબઈના લાલ બાગના રાજાની સૌથી વધુ ચર્ચા રહે છે. ગણેશ ઉત્સવનો તહેવાર 9 દિવસ સુધી ચાલે છે. આ વખતે ગણેશ ચતુર્થીનો તહેવાર 7 સપ્ટેમ્બર શનિવારથી શરૂ થશે અને 17 સપ્ટેમ્બરે અનંત ચતુર્દશીના રોજ સમાપ્ત થશે.

#Maharashtra : The first glimpse of ‘Lalbaugcha Raja’ was shown in Mumbai ahead of Ganesh Chaturthi.#maharastra #LalbaghchaRaja #Ganeshotsav #GaneshChaturthi2024 #MumbaiMeriJaan pic.twitter.com/WnntI1Ptyp

— Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) September 5, 2024