ગેબ્રિયલ અટલ ફ્રાન્સના નવા વડાપ્રધાન બન્યા

ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ એમેન્યુઅલ મેક્રોને ગેબ્રિયલ અટલને વડા પ્રધાન તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. ગેબ્રિયલ ફ્રાન્સના વડા પ્રધાન બનનાર સૌથી યુવા અને પ્રથમ ગે વ્યક્તિ છે. તેઓ હાલમાં મેક્રોન સરકારમાં શિક્ષણ મંત્રીનું પદ સંભાળી રહ્યા છે. ગેબ્રિયલએ ખુલ્લેઆમ કહ્યું છે કે તે ગે છે. ખરેખર, ગેબ્રિયલ એલિઝાબેથ બોર્નનું સ્થાન લીધું છે. એલિઝાબેથ બોર્ને ઈમિગ્રેશનને કારણે ઉભી થયેલી તાજેતરની રાજકીય તણાવને કારણે સોમવારે (8 જાન્યુઆરી) PM પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. એલિઝાબેથ બોર્ને મે 2022 માં પદ સંભાળ્યું. તેમનું રાજીનામું આ વર્ષના અંતમાં યોજાનારી યુરોપિયન ચૂંટણીને કારણે છે. મેક્રોને તેમના વિશે કહ્યું હતું કે એલિઝાબેથે તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન હિંમત, પ્રતિબદ્ધતા અને નિશ્ચય દર્શાવ્યો હતો.

