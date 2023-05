પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી 12 વર્ષ બાદ ભારતમાં છે. બિલાવલ ભુટ્ટો ઝરદારી એસસીઓની બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે ગોવા પહોંચી ગયા છે. શરૂઆતમાં પાકિસ્તાને તાણ બતાવ્યું. ત્યારે અચાનક જાહેરાત કરી કે વિદેશ મંત્રી બિલાવલ ભારત જશે. સવારે ગોવા જતા પહેલા બિલાવલે એક વીડિયો મેસેજ ટ્વિટ કર્યો હતો. બિલાવલે કહ્યું કે તેમની ગોવાની મુલાકાત એ વાતનો પુરાવો છે કે પાકિસ્તાન SCOને કેટલું મહત્વ આપે છે. શું પાકિસ્તાન ખરેખર આ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાને આટલું મહત્વ આપે છે? કે પછી તે ભારતથી ‘ડરીને’ અહીં પહોંચ્યો છે!

પહેલા SCO વિશે વાત કરીએ. 1991માં સોવિયેત યુનિયનના વિઘટન પછી, રશિયાને ચીનને ડર લાગવા લાગ્યો કે તે નાના નવા દેશો પર કબજો કરી શકે છે. 1996 માં, ચીનના શાંઘાઈ શહેરમાં તેની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ શાંઘાઈ સહકાર સંગઠનની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. જેનું નામ ‘Shanghai 5’ રાખવામાં આવ્યું છે. રશિયા, ચીન, કઝાકિસ્તાન, કિર્ગિસ્તાન અને તાજિકિસ્તાન તેના સભ્ય બન્યા.

On my way to Goa, India. Will be leading the Pakistan delegation at the Shanghai Cooperation Organization CFM. My decision to attend this meeting illustrates Pakistan’s strong commitment to the charter of SCO.

During my visit, which is focused exclusively on the SCO, I look… pic.twitter.com/cChUWj9okR

— BilawalBhuttoZardari (@BBhuttoZardari) May 4, 2023