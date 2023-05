ત્ર્યંબકેશ્વર મંદિરમાં અન્ય ધર્મના લોકોને બળજબરીપૂર્વક પ્રવેશ કરવાનો મામલો

મહારાષ્ટ્રના પ્રસિદ્ધ ત્ર્યંબકેશ્વર મંદિરમાં ભૂતકાળમાં કેટલાક લોકોના ટોળાએ બળજબરીથી પ્રવેશ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. હવે સરકારે આ ઘટનાની તપાસ માટે સ્પેશિયલ ઈન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT)ની રચના કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસના આદેશ પર SITની રચના કરવામાં આવી છે. તમને જણાવી દઈએ કે ગયા વર્ષે પણ ત્ર્યંબકેશ્વર મંદિરમાં આવી જ એક ઘટના સામે આવી હતી. આ જ કારણ છે કે સરકારે આ મામલાને ગંભીરતાથી લઈને વિગતવાર તપાસના આદેશ આપ્યા છે.

Maharashtra | An FIR has been registered by Nashik police in the matter of the illegal gathering of a crowd at the main gate of the Trimbakeshwar temple. Deputy CM Devendra Fandanvis has also ordered to constitute an SIT led by an ADG-level officer to probe the incident. The SIT…

— ANI (@ANI) May 16, 2023