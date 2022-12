બંગાળીઓ વિશે વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કરવા બદલ પરેશ રાવલ વિરુદ્ધ FIR

કોલકાતા પોલીસે ભાજપના નેતા અને અભિનેતા પરેશ રાવલ વિરુદ્ધ બંગાળીઓ વિરુદ્ધ કથિત અભદ્ર ભાષા બદલ FIR નોંધી છે. સીપીઆઈ પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્ય સચિવ એમડી સલીમે પરેશ રાવલ વિરુદ્ધ તેમની “બંગાળી વિરોધી” ટિપ્પણી બદલ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. સલીમે આરોપ લગાવ્યો હતો કે રાવલની ટિપ્પણી ઉશ્કેરણીજનક છે અને “હુલ્લડો ભડકાવી શકે છે અને બંગાળીઓ અને અન્ય સમુદાયો વચ્ચે સંવાદિતાને નષ્ટ કરી શકે છે”. સલીમની ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે, “રાજ્યની સરહદોની બહાર મોટી સંખ્યામાં બંગાળીઓ રહે છે. મને આશંકા છે કે પરેશ રાવલની અભદ્ર ટિપ્પણીઓને કારણે તેમાંથી ઘણા પૂર્વગ્રહ અને પ્રભાવિત થશે.

આ કલમ હેઠળ કેસ દાખલ

મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, IPC કલમ 153 (હુલ્લડો કરાવવાના ઈરાદા સાથે ઉશ્કેરણી), 153A (વિવિધ જૂથો વચ્ચે દુશ્મનાવટને પ્રોત્સાહન આપવી), 153B (ભાષાકીય અથવા વંશીય જૂથોના અધિકારોથી વંચિત રાખવું), 504 (ઉશ્કેરણી) ઈરાદાપૂર્વકની 505 હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

West Bengal | BJP leader & Actor Paresh Rawal has been summoned on 12th Dec by Kolkata Police in Taltala PS for his "cook fish for Bengalis" remark.

CPI(M) leader Md Salim has lodged a police complaint at Taltala PS of Kolkata against Paresh Rawal's comment.

(File Pic) pic.twitter.com/s5VVMUKawU

— ANI (@ANI) December 6, 2022