‘રઈસ’વાળા રાહુલ ધોળકીયા આવ્યા શાહરૂખ ‘પઠાણ’ના સમર્થનમાં

અમદાવાદઃ આગામી હિન્દી ફિલ્મ ‘પઠાણ’ અંગે હાલ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે બોલીવુડ દિગ્દર્શક રાહુલ ધોળકીયા ફિલ્મના અભિનેતા શાહરૂખ ખાનના સમર્થનમાં આગળ આવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ધોળકીયાએ 2017માં રિલીઝ કરેલી એમની ‘રઈસ’ ફિલ્મમાં શાહરૂખને ટાઈટલ ભૂમિકામાં ચમકાવ્યો હતો.

ટ્વિટર પર પોતાના હેન્ડલ પર એમણે લખ્યું છે, ‘શાહરૂખ ખાન સામે વર્ષોથી ચાલી રહેલા નફરતના આક્રમણને ફિલ્મ ઉદ્યોગમાંના દરેક જણે વખોડી કાઢવું જોઈએ. બીજા કોઈએ પણ આપ્યું હોય એના કરતાં શાહરૂખે મનોરંજન-સિનેમાના દૂત તરીકે આપણી સિનેસૃષ્ટિને તથા ભારતને ઘણું વધારે યોગદાન આપ્યું છે. બેવકૂફીભરી વાતો કરતા આ ધર્માંધ લોકોને ચૂપ રહેવાનું કહો.’

The hate attack (for years now) on @iamsrk should be condemned by one and all in the film industry. SRK has contributed more to our fraternity and India as an ambassador of entertainment & cinema ; than most people have. Please tell these bigots with idiotic theories to Shut Up!

