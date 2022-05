મુંબઈઃ ‘KGF: ચેપ્ટર 2’નો બોક્સ ઓફિસ પર દબદબો કાયમ છે. આ ફિલ્મ હિન્દી દર્શકોને થિયેટરો સુધી ખેંચી લાવવામાં સફળ રહી છે. હિન્દી ભાષામાં રિલીઝ થયેલી આ ફિલ્મે રૂ. 400 કરોડની કમાણી કરી લીધી છે. શુક્રવારે આ ફિલ્મે રૂ. 3.85 કરોડની કમાણી કરતાં ચોથા સપ્તાહ સુધી આ ફિલ્મે રૂ. 401.80 કરોડ કલેક્શન કર્યું હતું. હિન્દી દર્શકોની વચ્ચે આ ફિલ્મની ઘણી લોકપ્રિયતા જોવા મળી હતી.

આવનારા દિવસોમાં એક્સપર્ટસ આ ફિલ્મથી ઘણી અપેક્ષાઓ રાખી રહ્યા છે. ‘KGF: ચેપ્ટર 2’ની બમ્પર કમાણીની સામે હિન્દીમાં રિલીઝ થયેલી અન્ય ફિલ્મો અજય દેવગનની ફિલ્મ ‘રનવે 34’ અને ટાઇગર શ્રોફની ફિલ્મ ‘હીરોપંતી 2’ની કમાણી ફિક્કી નજરે પડી રહી છે.

#KGF2 is 400 NOT OUT…

⭐ Braves #IPL2022

⭐ Braves new films week after week

Yet, triumphantly gallops to ₹ 400 cr Club… Expect another power-packed weekend, biz should jump across mass circuits… [Week 4] Fri 3.85 cr. Total: ₹ 401.80 cr. #India biz. #Hindi version. pic.twitter.com/LFQOYSx4Az

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 7, 2022