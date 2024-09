ભારતની ‘સિક્રેટ મિસાઈલ’નું સફળ પરીક્ષણ

ભારતીય સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ સંગઠન (DRDO) એ 12 સપ્ટેમ્બર 2024 ના રોજ બપોરે 3.20 વાગ્યે ઓડિશાના દરિયાકાંઠે ટૂંકી રેન્જની સપાટી-થી-એર મિસાઇલ (SRSAM) નું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કર્યું. આ મિસાઈલ સંપૂર્ણપણે સ્વદેશી છે.

The @DRDO_India and Indian Navy have successfully flight tested Vertical Launch Short Range Surface-to-Air Missile (VL-SRSAM) from the Integrated Test Range, Chandipur off the coast of Odisha today.

RM Shri @rajnathsingh has congratulated DRDO, Indian Navy and associated teams

