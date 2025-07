દિવ્યા દેશમુખે જીત્યો ચેસ વર્લ્ડ કપ, 19 વર્ષની ઉંમરે બની ચેમ્પિયન

ભારતની યુવા ચેસ ખેલાડી દિવ્યા દેશમુખે મહિલા ચેસ વર્લ્ડ કપ 2025નો ખિતાબ જીત્યો છે. માત્ર 19 વર્ષની દિવ્યાએ જ્યોર્જિયામાં આયોજિત આ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં ભારતની દિગ્ગજ ખેલાડી કોનેરુ હમ્પીને હરાવીને આ ખિતાબ જીત્યો હતો.

𝑾𝒐𝒎𝒆𝒏’𝒔 𝑪𝒉𝒆𝒔𝒔 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑪𝒖𝒑 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏♟️🏆!

Divya Deshmukh became the 4th Indian woman to earn the title of Grandmaster with her victory at the FIDE Women’s World Cup 2025.

Divya secured the title after her victory over fellow Indian #HumpyKoneru in the… pic.twitter.com/Ms6myJUWtC

