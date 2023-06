દિલ્હી પોલીસ વિનેશ ફોગટ, સાક્ષી મલિક, બજરંગ પુનિયા સહિતના કુસ્તીબાજો સામે નોંધાયેલ FIR પાછી ખેંચશે

દેશના મેડલ વિજેતા રેસલરે બીજેપી સાંસદ બ્રિજભૂષણ સિંહ સામે મોરચો ખોલી દીધો છે. બ્રિજ ભૂષણ પર જાતીય સતામણીનો આરોપ લગાવીને તેમની ધરપકડની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. દરમિયાન, સૂત્રોનું કહેવું છે કે દિલ્હી પોલીસ કુસ્તીબાજો સામે દાખલ કરવામાં આવેલી FIR પાછી ખેંચી લેશે. હકીકતમાં, 28 મેના રોજ નવા સંસદ ભવનનાં ઉદ્ઘાટન સમારોહના દિવસે પહેલવાનોએ જંતર-મંતરથી સંસદ ભવન તરફ કૂચ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. હંગામા બાદ પોલીસે કુસ્તીબાજોને કસ્ટડીમાં લીધા હતા. આ પછી કુસ્તીબાજો વિરુદ્ધ FIR નોંધવામાં આવી હતી. હવે દિલ્હી પોલીસ આ FIR પાછી ખેંચી રહી છે.

જણાવી દઈએ કે આ એફઆઈઆરમાં બજરંગ પુનિયા, સાક્ષી મલિક અને વિનેશ ફોગાટ જેવા કુસ્તીબાજોના નામ છે. કુસ્તીબાજો સામે એફઆઈઆર નોંધ્યા બાદ વિનેશ ફોગાટઃ દિલ્હી પોલીસે જાતીય સતામણીના આરોપી બ્રિજ ભૂષણ સામે એફઆઈઆર નોંધવામાં સાત દિવસનો સમય લીધો છે, પરંતુ શાંતિપૂર્ણ વિરોધ કરવા બદલ અમારી સામે એફઆઈઆર નોંધવામાં પણ સાત કલાકનો સમય લાગ્યો છે. શું દેશમાં સરમુખત્યારશાહી છે? સરકાર ખેલાડીઓ સાથે કેવું વર્તન કરે છે તેના પર આખી દુનિયાની નજર છે. નવો ઈતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.

The chargesheet clearly states that he is guilty but our lawyer has filed an application so that he gets his hands on the chargesheet at the earliest so that we can find out the charges. After that, we will see whether those charges are correct or not. Our next step would come… https://t.co/Th0iRmSphP pic.twitter.com/SfbttSfggx

— ANI (@ANI) June 15, 2023