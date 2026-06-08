સદીનું સૌથી ભયાનક ‘સુપર અલ-નીનો’ આપશે દસ્તક

વૈશ્વિક ક્લાઈમેટ ચેન્જ અને ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસરો વચ્ચે હવામાન વિજ્ઞાન જગતમાંથી એક અત્યંત ડરામણો અને ચોંકાવનારો અહેવાલ સામે આવ્યો છે. ઇન્ટરનેશનલ વેધર મોડેલિંગ એજન્સી ‘યુરોપિયન સેન્ટર ફોર મીડિયમ-રેન્જ વેધર ફોરકાસ્ટ્સ’ (ECMWF) એ જૂન 2026 માં પોતાના તાજા વેધર અપડેટ્સ જાહેર કર્યા છે. આ આંતરરાષ્ટ્રીય મોડેલ અનુસાર, પ્રશાંત મહાસાગરમાં એક એવા મહા-વિનાશકારી ‘સુપર અલ-નીનો’ ના સંકેતો મળી રહ્યા છે, જે આધુનિક સેટેલાઇટ યુગના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી ભયાનક અને એક્સ્ટ્રીમ સાબિત થઈ શકે છે.
આ નવા અનુમાનિત અલ-નીનોનો ગ્રાફ એટલી ઝડપથી ઉપર જઈ રહ્યો છે કે તે ભૂતકાળના તમામ રેકોર્ડ્સને ધ્વસ્ત કરી દેશે. વર્ષ 2026 ના આગામી મહિનાઓમાં પ્રશાંત મહાસાગરનું તાપમાન સામાન્ય કરતાં +3°C થી લઈને +4°C જેટલું ઉપર જઈ શકે છે. આ એક એવી ભયાનક સ્થિતિ છે જેની કલ્પના પણ આ પહેલાં ક્યારેય કરવામાં આવી નહોતી. જો આ અનુમાન આગામી મહિનાઓમાં સાચું સાબિત થશે, તો તે માત્ર એક સામાન્ય મોસમી ઘટના નહીં રહે, પરંતુ સમગ્ર પૃથ્વીના પર્યાવરણ, વૈશ્વિક કૃષિ અને ખાદ્ય સુરક્ષા માટે એક પરમાણુ બોમ્બની જેમ કામ કરશે.
શું છે સુપર અલ-નીનોનો રેકોર્ડબ્રેક ઇતિહાસ?
આ આવનારા સંભવિત જોખમની ગંભીરતાને સમજવા માટે આપણે ઇતિહાસના આંકડાઓ પર નજર કરવી પડશે. ભૂતકાળમાં જ્યારે પણ ‘સુપર અલ-નીનો’ આવ્યો છે, ત્યારે તેણે વિશ્વભરમાં ભારે તબાહી મચાવી છે:
1982-83 નો અલ-નીનો: આ દરમિયાન પ્રશાંત મહાસાગરનું તાપમાન સામાન્ય કરતાં આશરે +2.1°C ઉપર પહોંચ્યું હતું, જેના લીધે વૈશ્વિક સ્તરે ભયંકર દુષ્કાળ અને પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.
1997-98 નો ‘સુપર અલ-નીનો’: આને વીતેલી સદીનો સૌથી ખતરનાક ફેઝ માનવામાં આવે છે, જ્યારે તાપમાનનો તફાવત +2.4°C નોંધાયો હતો.
2015-16 નો ‘સુપર અલ-નીનો’: આધુનિક સમયનો આ સૌથી ઝડપી અલ-નીનો હતો, જેણે વૈશ્વિક તાપમાનને રેકોર્ડ સ્તરે વધાર્યું હતું અને તેનું પીક લેવલ +2.6°C રહ્યું હતું.
હવે આ ઐતિહાસિક આંકડાઓની સામે જૂન 2026 ના ECMWF મોડેલના અનુમાનને રાખીએ તો આ વખતે તાપમાનનો વધારો +3°C ને પાર જઈ શકે છે. એટલું જ નહીં, પેરુ અને ઇક્વાડોરના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં તો પારો સામાન્ય કરતાં +5°C સુધી પહોંચવાના સંકેતો છે, જે માનવ ઇતિહાસમાં અભૂતપૂર્વ છે.
આખરે શું છે અલ-નીનો અને કેમ ધધકી ઉઠે છે મહાસાગર?
અલ-નીનો એ એક કુદરતી મોસમી ઘટના છે, જે પ્રશાંત મહાસાગરના ભૂમધ્યરેખીય ક્ષેત્ર (Equatorial Pacific Ocean) માં સમુદ્રની સપાટીનું પાણી અસામાન્ય રીતે ગરમ થવાના કારણે પેદા થાય છે. સામાન્ય દિવસોમાં પ્રશાંત મહાસાગરમાં પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ ચાલતી તેજ હવાઓ (ટ્રેડ વિન્ડ્સ) ગરમ પાણીને એશિયા અને ઓસ્ટ્રેલિયા તરફ ધકેલે છે, જેના કારણે ભારત સહિતના આપણા વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ પડે છે.
પરંતુ અલ-નીનો દરમિયાન આ વ્યાપારી હવાઓ અત્યંત નબળી પડી જાય છે અથવા તો ઉલટી દિશામાં વહેવા લાગે છે. પરિણામે પેરુ અને દક્ષિણ અમેરિકાના કિનારા પાસે રહેલું ઠંડું પાણી ગાયબ થઈ જાય છે અને ત્યાં ગરમ પાણીનો એક વિશાળ સમંદર જમા થઈ જાય છે. સમંદરનો આ હિસ્સો જ્યારે આટલો બધો ગરમ થઈ જાય, ત્યારે તે વિશ્વભરના વાયુમંડળના સર્ક્યુલેશનને સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત કરી દે છે.