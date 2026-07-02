વૈભવ સૂર્યવંશીના ડેબ્યુ અંગે ભારતીય ક્રિકેટમાં ઘમાસાણ

ભારતીય ક્રિકેટના 15 વર્ષીય યુવા અને વિસ્ફોટક બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીના ટીમ ઇન્ડિયામાં ડેબ્યુને લઈને હાલ ક્રિકેટ જગતમાં મોટો હોબાળો મચી ગયો છે. દેશ અને વિદેશના અનેક દિગ્ગજ ખેલાડીઓ આ યુવા બેટ્સમેનની પ્રશંસા કરી ચૂક્યા છે અને ક્રિકેટ જગત હાલ આ મુદ્દે 2 જૂથોમાં વહેંચાયેલું જોવા મળી રહ્યું છે. એક તરફ એવા લોકો છે જેઓ માને છે કે વૈભવ હજુ ઘણો નાનો છે, તેથી તેણે ધીરજ રાખવી જોઈએ અને સિનિયર ખેલાડીઓ સાથે રહીને અનુભવ મેળવવો જોઈએ. જ્યારે બીજી તરફ, એવા પ્રશંસકો અને નિષ્ણાતો છે જેઓ વૈભવને તરત જ ભારતીય ટીમની જર્સીમાં રમતો જોવા માંગે છે.
રવિ શાસ્ત્રીએ કરી જોરદાર વકીલાત
ભારતીય ટીમના પૂર્વ મુખ્ય કોચ અને દિગ્ગજ ક્રિકેટર રવિ શાસ્ત્રી વૈભવ સૂર્યવંશીને તાત્કાલિક ડેબ્યુની તક આપવાના પક્ષમાં છે. તેમનું માનવું છે કે વૈભવને આયર્લેન્ડ સામેની સીરીઝમાં જ મોકો આપી દેવો જોઈતો હતો. શાસ્ત્રીએ જણાવ્યું કે, “તેને આયર્લેન્ડમાં તક મળવી જોઈતી હતી. તે નાનું મેદાન હતું અને વૈભવ બોલને એટલી જોરથી ફટકારે છે કે બોલ સીધો મેદાનની છત પર પહોંચી જાત. તેને ત્યાં રમાડવો જોઈતો હતો. મને નથી ખબર કે તેને અહીં (ઇંગ્લેન્ડ) તક મળશે કે નહીં. ટીમ મેનેજમેન્ટ કદાચ તેને અહીં મોકો ન આપે, પરંતુ વૈભવનું વહેલામાં વહેલું ડેબ્યુ થવું જોઈએ. IPL માં તેણે બધા જ બોલરોની જોરદાર ધુલાઈ કરી છે, કોઈ બોલર તેનાથી બચી શક્યો નથી.”
શાસ્ત્રીએ વધુમાં ઉમેર્યું કે વૈભવ સૂર્યવંશી ટીમ ઇન્ડિયા માટે ‘એક્સ-ફેક્ટર’ (X-Factor) સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે તે ઇનિંગ્સની એટલી તોફાની શરૂઆત કરે છે જેનાથી મિડલ ઓર્ડરના બેટ્સમેનો પરથી દબાણ ઓછું થઈ જશે અને ટીમ મોટા સ્કોર બનાવી શકશે.
સંજુ સેમસન નિષ્ફળ, વૈભવની માંગ વધી
હાલના યુકે (UK) પ્રવાસની વાત કરીએ તો, એકતરફ ઓપનર અભિષેક શર્માએ 3 ઇનિંગ્સમાં 108 રન બનાવીને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, જ્યારે બીજી તરફ અનુભવી ખેલાડી સંજુ સેમસન ભારે ફ્લોપ સાબિત થયો છે. સેમસન ત્રણ ઇનિંગ્સમાં માત્ર 6 રન જ બનાવી શક્યો છે. સેમસનની આ નિષ્ફળતાને કારણે ક્રિકેટ ફેન્સ અને વિવેચકો તેના પર નિશાન સાધી રહ્યા છે. આ નબળા પ્રદર્શનને જોતા હવે સંજુ સેમસનની જગ્યાએ વૈભવ સૂર્યવંશીને બીજા ઓપનિંગ સ્લોટ તરીકે ટીમમાં સામેલ કરવાની માંગે ભારે જોર પકડ્યું છે.