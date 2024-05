IPL 2024 : દિલ્હી કેપિટલ્સે લખનૌને 19 રનથી હરાવ્યું

દિલ્હી કેપિટલ્સે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને 19 રનથી હરાવ્યું છે. ડીસી તરફથી ઈશાંત શર્માએ 3 વિકેટ લઈને ટીમની જીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. પહેલા રમતા દિલ્હીએ 208 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો. આ મોટા લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે એલએસજીના બેટ્સમેનો મોટી ભાગીદારી કરી શક્યા ન હતા. લખનૌ તરફથી નિકોલસ પુરને સૌથી વધુ રન બનાવ્યા હતા. પુરણે 27 બોલમાં 61 રનની તોફાની ઇનિંગ દરમિયાન 6 ફોર અને 4 સિક્સર ફટકારી હતી. આઈપીએલ 2024માં સદી ફટકારનાર માર્કસ સ્ટોઈનિસ સિવાય કેપ્ટન કેએલ અને અન્ય ઘણા બેટ્સમેન રનના મામલે ડબલ ફિગરને પણ સ્પર્શી શક્યા નથી. દિલ્હી કેપિટલ્સ તરફથી ઈશાંત શર્મા, મુકેશ કુમાર અને કુલદીપ યાદવે પણ સારી બોલિંગ કરી હતી. આ જીત સાથે, દિલ્હીને 14 પોઈન્ટનો ફાયદો થયો છે, પરંતુ ખરાબ નેટ રન-રેટને કારણે, DCની પ્લેઓફમાં જવાની શક્યતાઓ ખૂબ જ પાતળી લાગે છે. દરમિયાન, એલએસજીની હારને કારણે રાજસ્થાન રોયલ્સ પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે.

મોટા લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી હતી. એલએસજીએ 24 રનની અંદર કેએલ રાહુલ અને ક્વિન્ટન ડી કોકના રૂપમાં બંને ઓપનરોની વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. પાવરપ્લેના અંત સુધીમાં LSGનો સ્કોર 59 રન હતો, પરંતુ ટીમે 4 વિકેટ પણ ગુમાવી દીધી હતી. નિકોલસ પુરન એક છેડેથી મક્કમ ઊભો હતો, પરંતુ બીજી તરફ દીપક હુડા અને આયુષ બદોની માત્ર 6 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયા હતા. પુરન આક્રમક બેટિંગ કરી રહ્યો હતો, પરંતુ 12મી ઓવરમાં મુકેશ કુમારે તેને અક્ષર પટેલના હાથે કેચ આઉટ કરાવ્યો હતો. આ દરમિયાન કૃણાલ પંડ્યા અને અરશદ ખાન વચ્ચે 33 રનની ભાગીદારી થઈ હતી, પરંતુ 15મી ઓવરમાં કૃણાલ 18 બોલમાં 18 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયો હતો. છેલ્લી 5 ઓવરમાં લખનૌને જીતવા માટે 74 રનની જરૂર હતી. સ્થિતિ એવી હતી કે દિલ્હીને છેલ્લી 3 ઓવરમાં 42 રન બનાવવાના હતા અને આ દરમિયાન અરશદ ખાને 25 બોલમાં પોતાની ફિફ્ટી પૂરી કરી હતી. મુકેશ કુમારે 19મી ઓવરમાં માત્ર 6 રન આપીને એલએસજીને જીતવા માટે છેલ્લા 6 બોલમાં 23 રન બનાવ્યા હતા. રસિક દાર સલામે છેલ્લી ઓવરમાં માત્ર 3 રન આપ્યા, જેના કારણે દિલ્હીએ 19 રને મેચ જીતી લીધી. લખનૌ માટે અરશદ ખાને 33 બોલમાં 58 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી.

For his eye-catching bowling spell, Ishant Sharma bags the Player of the Match award 🏆 Scorecard ▶️ https://t.co/qMrFfL9gTv#TATAIPL | #DCvLSG pic.twitter.com/sx8iAhH01U — IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2024

દિલ્હીએ પ્રથમ બેટિંગ કરીને મજબૂતી બતાવી હતી

દિલ્હીનો ઓપનિંગ બેટ્સમેન જેક ફ્રેઝર મેકગર્ક આજે કંઈ જ અદભૂત બતાવી શક્યો ન હતો, જે શૂન્યના સ્કોર પર આઉટ થયો હતો. આ દરમિયાન અભિષેક પોરેલે 33 બોલમાં 58 રનની ઝડપી ઇનિંગ રમતા 5 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. તેણે શે હોપ સાથે 92 રનની ભાગીદારી નોંધાવી હતી, જેણે 27 બોલમાં 38 રન બનાવ્યા હતા. ઋષભ પંતે 23 બોલમાં 33 રનની ઇનિંગ રમી હતી, પરંતુ ડીસી માટે ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ હીરો સાબિત થયો હતો. સ્ટબ્સે છેલ્લી ઓવરોમાં માત્ર 25 બોલમાં 57 રન બનાવ્યા અને આ ઇનિંગ દરમિયાન 3 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા.

બોલિંગમાં દિલ્હીનો અનોખો પ્રયોગ

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામેની મેચમાં દિલ્હી કેપિટલ્સના કેપ્ટન રિષભ પંતે એક અનોખા પ્રયોગમાં 8 બોલરોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ઈશાંત શર્મા, મુકેશ કુમાર અને કુલદીપ યાદવ જ ત્રણ બોલર હતા જેમણે પોતપોતાના સ્પેલની 4 ઓવર પૂરી કરી હતી. ઈશાંતે 3 વિકેટ ઝડપી હતી જ્યારે કુલદીપ અને મુકેશ માત્ર એક-એક વિકેટ લઈ શક્યા હતા. તેમના સિવાય ખલીલ અહેમદ, અક્ષર પટેલ અને ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સે પણ બોલ સાથે અજાયબીઓ કરી હતી અને એક-એક વિકેટ લીધી હતી.