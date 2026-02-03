દલાઈ લામાના ઓડિયો આલ્બમે ગ્રેમી એવોર્ડ જીત્યો

દલાઈ લામાને ‘મેડિટેશન્સ: ધ રિફ્લેક્શન્સ ઓફ હિઝ હોલિનેસ ધ દલાઈ લામા’ આલ્બમ માટે તેમનો પહેલો ગ્રેમી એવોર્ડ મળ્યો છે. પ્રખ્યાત ભારતીય શાસ્ત્રીય સરોદ વાદક ઉસ્તાદ અમજદ અલી ખાન અને તેમના બે પુત્રો પણ આ આલ્બમમાં સામેલ હતા. ઉસ્તાદ અમજદ અલી ખાને તાજેતરમાં આલ્બમના ગ્રેમી વિજય બદલ કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી હતી.
90 વર્ષની ઉંમરે, દલાઈ લામાએ તેમના આલ્બમ “મેડિટેશન્સ” માટે તેમનો પહેલો ગ્રેમી એવોર્ડ જીત્યો. આ ગ્રેમી ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીત માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે. સરોદવાદક ઉસ્તાદ અમજદ અલી ખાન અને તેમના બે પુત્રો, અમાન અલી બંગશ અને અયાન અલી બંગશ આ આલ્બમ સાથે સંકળાયેલા હતા. “મેડિટેશન્સ: ધ રિફ્લેક્શન્સ ઓફ હિઝ હોલિનેસ ધ દલાઈ લામા” આલ્બમને ગ્રેમી મળ્યો ત્યારે તેઓ પણ ખુશ થયા હતા. આ સન્માન વિશે તેમનું શું કહેવું હતું તે જાણો.
દલાઈ લામાએ 90 વર્ષની ઉંમરે ગ્રેમી જીત્યો
“મેડિટેશન્સ: ધ રિફ્લેક્શન્સ ઓફ હિઝ હોલિનેસ ધ દલાઈ લામા” આલ્બમને બેસ્ટ ઓડિયોબુક, નેરેટર અને સ્ટોરીટેલિંગ રેકોર્ડિંગ કેટેગરીમાં ગ્રેમી મળ્યો. આ ભારત માટે પણ એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ છે. 14મા દલાઈ લામા 90 વર્ષની ઉંમરે પ્રથમ ગ્રેમી વિજેતા બન્યા. નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વિજેતા, દલાઈ લામાને આ આલ્બમ માટે સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. તેઓ લાંબા સમયથી ભારતમાં રહે છે.
સરોદ ઉસ્તાદ અમજદ અલી ખુશી વ્યક્ત કરે છે
સરોદ ઉસ્તાદ અમજદ અલી ખાને તેમના પુત્રો અમાન અલી બંગશ અને અયાન અલી બંગશ સાથે મળીને ‘મેડિટેશન્સ: ધ રિફ્લેક્શન્સ ઓફ હિઝ હોલિનેસ ધ દલાઈ લામા’ આલ્બમ માટે સંગીત આપ્યું હતું. આલ્બમના ગ્રેમી એવોર્ડ જીતવા બદલ ઉસ્તાદ અમજદ અલી ખાને કહ્યું,”એક પરિવાર તરીકે, અમે ‘મેડિટેશન્સ: ધ રિફ્લેક્શન્સ ઓફ હિઝ હોલિનેસ ધ દલાઈ લામા’ આલ્બમમાં દલાઈ લામા સાથે કામ કરવા બદલ ખૂબ જ સન્માનિત છીએ. દલાઈ લામા ઘણા વર્ષોથી અમારા માર્ગદર્શક રહ્યા છે; શાંતિ, કરુણા અને આશાનો તેમનો સંદેશ ફક્ત અમારા સંગીતને જ નહીં પરંતુ અમારા જીવનને પણ પ્રેરણા આપે છે. આ મહાન સન્માન બદલ અમે દલાઈ લામાને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપીએ છીએ.”
અમજદ અલીના પુત્રોએ ગ્રેમી એવોર્ડ મેળવવાને યાદગાર ગણાવ્યો
ઉસ્તાદ અમજદ અલીના બંને પુત્રોએ પણ ગ્રેમી એવોર્ડ મેળવવા બદલ આનંદ વ્યક્ત કર્યો.અમાન અલી બંગશે કહ્યું,”સંગીતમાં સમાવિષ્ટ દલાઈ લામાના વિચારો સાંભળવા એ અમારા માટે ખૂબ જ ભાવનાત્મક અને હૃદયસ્પર્શી અનુભવ હતો. તેણે અમને ફરી એકવાર યાદ અપાવ્યું કે કલામાં માનવ ભાવનાને ઉત્તેજીત કરવાની અપાર શક્તિ છે.અમારા પ્રિય સહયોગી કબીર સેહગલ સાથે આ આલ્બમ બનાવવું એ આનંદ અને સન્માન બંને હતું. આ ખરેખર અમારા માટે ખૂબ જ ખાસ અને યાદગાર ક્ષણ છે.”
અયાન અલી બંગશે ઉમેર્યું,”ઘણા અદ્ભુત કલાકારોના યોગદાન સાથે, અમે એક એવો પ્રોજેક્ટ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે જે દલાઈ લામાના વિચારોને મૂર્ત બનાવે છે. અમે દરેક કલાકારના ખૂબ આભારી છીએ જેમણે આ કાર્યમાં પોતાનો અવાજ, પોતાની ભાવના અને પોતાની સર્જનાત્મકતા આપી.” તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું,”અમે દલાઈ લામા સાથે આ આલ્બમનો ભાગ બનવાની તક મળી તે બદલ અમે પોતાને ખૂબ જ ભાગ્યશાળી માનીએ છીએ.”
બૌદ્ધ ગુરુ, દલાઈ લામાએ પણ તેમના આલ્બમ, “મેડિટેશન્સ: ધ રિફ્લેક્શન્સ ઓફ હિઝ હોલિનેસ ધ દલાઈ લામા” માટે ગ્રેમી એવોર્ડ માટે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી.