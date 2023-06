વાવાઝોડાનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ : કચ્છ-ઉત્તરગુજરાતમાં અત્યારથી હાલત ખરાબ

બિપોરજોય વાવાઝોડાને લઈ સતત નવી અપડેટ સામે આવી રહી છે. આ દરમિયાન હવે કચ્છ જિલ્લામાં ભારે પવન સાથે વરસાદ શરૂ થયો છે. ખાસ કરીને કચ્છના દદરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે. વિગતો મુજબ નલિયા અને માંડવીમાં 90થી 100 કિમી પ્રતિકલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે. મહત્વનું છે કે,જખૌ પોર્ટ પાસે સાંજે વાવાઝોડું લેન્ડ ફોલ થવાની શક્યતા છે.

#CycloneBiparjoy Warning for Saurashtra & Kutch Coasts | Red Message. Very severe cyclonic storm Biparjoy at 1630IST today about 80km WSW of Jakhau Port (Gujarat), 130km WNW of Devbhumi Dwarka. Landfall process will commence near Jakhau Port from today evening, continue till… pic.twitter.com/opu2Neegr8

— ANI (@ANI) June 15, 2023