નેધરલેન્ડ્સ વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થયું, 11 નવેમ્બરે ભારત સાથે સામે રમશે

નેધરલેન્ડે સ્કોટલેન્ડને હરાવીને વર્લ્ડ કપ 2023 માટે ક્વોલિફાય કર્યું છે. વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયર 2023ની મેચમાં નેધરલેન્ડે સ્કોટલેન્ડને 4 વિકેટે હરાવ્યું હતું. આ જીત સાથે નેધરલેન્ડ ક્વોલિફાય થઈ ગયું. વર્લ્ડ કપમાં નેધરલેન્ડની ટીમ 11 નવેમ્બરે ભારત સામે મેચ રમશે. તેની પ્રથમ મેચ 6 ઓક્ટોબરે પાકિસ્તાન સામે છે, જે હૈદરાબાદમાં રમાશે.

When you know you are going to #CWC23 ✨ pic.twitter.com/3feqVwXCFC

— ICC (@ICC) July 6, 2023