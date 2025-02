‘આ બજેટ આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનને વેગ આપશે’ : PM મોદી

દેશનું સામાન્ય બજેટ આજે નાણાંમત્રી નિર્મલા સિતારમણે રજૂ કર્યું છે. વડા પ્રધાન મોદીએ તેને સામાન્ય માણસનું બજેટ ગણાવ્યું છે. પીએમએ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણની પણ પ્રશંસા કરી છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, આ બજેટ મધ્યમ વર્ગના ખિસ્સા ભરશે અને આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનને વેગ આપશે.

પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે, આજનો દિવસ ભારતની વિકાસ યાત્રામાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે. આ 140 કરોડ ભારતીયોની આકાંક્ષાઓનું બજેટ છે, આ દરેક ભારતીયના સપનાઓને પૂર્ણ કરતું બજેટ છે. અમે યુવાનો માટે ઘણા ક્ષેત્રો ખોલ્યા છે. આ વિકસિત ભારતના મિશનને આગળ ધપાવશે, આ બજેટ એક ફોર્સ મલ્ટિપ્લાયર છે. આ એક એવું બજેટ છે જે આપણા સપનાઓને સાકાર કરશે. અમે યુવાનો માટે ઘણા ક્ષેત્રો ખોલ્યા છે. સામાન્ય નાગરિકો વિકસિત ભારતનું મિશન ચલાવવાના છે. આ બજેટ શક્તિ વધારવાનું છે. આ બજેટ બચત, રોકાણ, વપરાશ અને વૃદ્ધિમાં વધારો કરશે.

પીએમ મોદીએ આગળ કહ્યું કે, હું નિર્મલા સીતારમણ અને તેમની આખી ટીમને લોકો-કેન્દ્રિત બજેટ લાવવા બદલ અભિનંદન આપું છું. સામાન્ય રીતે બજેટનું ધ્યાન સરકારી તિજોરી કેવી રીતે ભરવામાં આવશે તેના પર હોય છે, પરંતુ આ બજેટ તેનાથી બિલકુલ વિપરીત છે. આ બજેટ દેશના નાગરિકોના ખિસ્સા કેવી રીતે ભરશે, દેશના નાગરિકોની બચત કેવી રીતે વધશે અને દેશના નાગરિકો વિકાસમાં ભાગીદાર કેવી રીતે બનશે. આ બજેટ આ માટે ખૂબ જ મજબૂત પાયો નાખે છે.

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, આ બજેટમાં સુધારાના સંદર્ભમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. પરમાણુ ઊર્જામાં ખાનગી ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન આપવું એ ઐતિહાસિક છે. આનાથી દેશના વિકાસમાં નાગરિક પરમાણુ ઊર્જાનું મોટું યોગદાન સુનિશ્ચિત થશે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આ બજેટ દેશના વિકાસમાં યોગદાન સુનિશ્ચિત કરશે. બજેટમાં રોજગાર ક્ષેત્રને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. આત્મનિર્ભરતા અભિયાનને વેગ મળશે. દેશમાં પ્રવાસન માટે ઘણી સંભાવનાઓ છે. આજે, દેશ ‘વિકાસ અને વારસો’ ના મંત્ર સાથે આગળ વધી રહ્યો છે. આ બજેટમાં આ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને નક્કર પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. આ બજેટમાં, એક કરોડ હસ્તપ્રતોના સંરક્ષણ માટે ‘જ્ઞાન ભારત મિશન’ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

તેમણે કહ્યું કે, માળખાગત સુવિધાનો દરજ્જો મળવાથી દેશમાં મોટા જહાજોના નિર્માણને પ્રોત્સાહન મળશે. આ ઉપરાંત, તે આત્મનિર્ભર પહેલને પ્રોત્સાહન આપશે. શિપબિલ્ડીંગ એક એવું ક્ષેત્ર છે જે રોજગારની નોંધપાત્ર તકો પ્રદાન કરે છે. આ ઉપરાંત, દેશમાં પ્રવાસન વિકાસ માટે અપાર સંભાવનાઓ રહેલી છે.

