અમિત શાહે રાજ્યસભામાં કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા

મંગળવારે સંસદના ઉપલા ગૃહમાં બંધારણ પર ચર્ચા દરમિયાન જોરદાર હંગામો થયો હતો. આ દરમિયાન વિપક્ષી સાંસદોએ સરકાર પર અનેક આરોપો લગાવ્યા. આ દરમિયાન કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ રાજ્યસભામાં બંધારણ પરની ચર્ચાનો જવાબ આપી રહ્યા છે. તેમના સંબોધન દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે આ સમય આપણા બધા માટે સંકલ્પ લેવાનો છે. તેમણે પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે આપણી લોકશાહી અંડરવર્લ્ડ કરતા પણ ઊંડી છે.અમિત શાહે કહ્યું કે આ વિશ્વનું સૌથી વિગતવાર અને લેખિત બંધારણ છે. બે વર્ષ અને 18 મહિના સુધી વિગતવાર ચર્ચા થઈ. દુનિયામાં ભાગ્યે જ એવું કોઈ બંધારણ હશે જે દેશની જનતાને ટિપ્પણી માટે આપવામાં આવ્યું હોય.

અમિત શાહે કહ્યું કે સંસદના બંને ગૃહોમાં ચર્ચા દેશના યુવાનો માટે શૈક્ષણિક હશે. આનાથી દેશના લોકોને એ સમજવામાં પણ મદદ મળશે કે કઈ પાર્ટીએ બંધારણનું સન્માન કર્યું છે અને કઈ નથી. હું સરદાર પટેલનો આભાર માનું છું કારણ કે તેમના સંઘર્ષને કારણે જ દેશ દુનિયાની સામે મજબૂત રીતે ઉભો છે. કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે કહ્યું, “આપણા દેશના લોકોએ અને આપણા બંધારણે તેમને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે જેઓ કહેતા હતા કે આપણે ક્યારેય આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર નહીં થઈએ. આજે આપણે 5મી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા છીએ, આપણે બ્રિટનને પાછળ છોડી દીધું છે. તેમણે કહ્યું કે આજે આપણે જે મુકામે ઉભા છીએ ત્યાં મહર્ષિ અરવિંદો અને સ્વામી વિવેકાનંદની ભવિષ્યવાણી સાચી પડતી હોય તેમ લાગી રહ્યું છે કે જ્યારે ભારત માતા પોતાના તેજસ્વી અને જોરદાર સ્વરૂપમાં ઉભી રહેશે, ત્યારે વિશ્વની આંખો ચકિત થઈ જશે અને સમગ્ર વિશ્વ સાથે ભારત તરફ જોશે.

ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે કોઈએ એવું ન વિચારવું જોઈએ કે આપણું બંધારણ વિશ્વના બંધારણોની નકલ છે. હા, આપણે દરેક સંવિધાનનું ચોક્કસપણે પાલન કર્યું છે, કારણ કે આપણા ઋગ્વેદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણે દરેક ખૂણેથી સદ્ભાવ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ, આપણને સારા વિચારો પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ, અને સારા વિચારો સ્વીકારવા માટે મારું મન ખુલ્લું હોવું જોઈએ. અમે શ્રેષ્ઠ લીધો છે, પરંતુ અમે અમારી પરંપરાઓ છોડી નથી. જો વાંચન ચશ્મા વિદેશી હશે તો બંધારણમાં ક્યારેય ભારતીયતા દેખાશે નહીં.

ભાજપે 16 વર્ષ શાસન કર્યું અને બંધારણમાં 22 સુધારા કર્યા. તેનાથી વિપરીત, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ 55 વર્ષ શાસન કર્યું અને બંને પક્ષોએ બંધારણમાં 77 સુધારા કર્યા. સુધારાના અમલીકરણની વિવિધ રીતો છે – કેટલાક બંધારણીય પ્રક્રિયાઓને અનુસરે છે, જ્યારે અન્ય માત્ર ઔપચારિકતા તરીકે કરવામાં આવી શકે છે. બંધારણમાં સુધારા પાછળના હેતુઓ તપાસવાથી પક્ષનું પાત્ર અને ઈરાદો સમજી શકાય છે. બંધારણના સર્જન પછી ડૉ.આંબેડકરે સમજી વિચારીને કહ્યું હતું કે બંધારણ ગમે તેટલું સારું હોય, જો તેને ચલાવવા માટે જવાબદાર હોય તો તે ખરાબ બની શકે છે. તેવી જ રીતે બંધારણ ગમે તેટલું ખરાબ હોય, જો તેને ચલાવનારાઓની ભૂમિકા સકારાત્મક અને સારી હોય તો તે સારું સાબિત થઈ શકે છે. આ બંને ઘટનાઓ આપણે બંધારણના 75 વર્ષમાં જોઈ છે.

The BJP governed for 16 years and made 22 amendments to the Constitution. In contrast, the Congress party ruled for 55 years and made 77 amendments.

Both parties have made amendments to the Constitution. There are different ways to implement amendments—some follow… pic.twitter.com/qFqARg9psx

