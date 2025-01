બળાત્કાર મામલે કોંગ્રેસ સાંસદ રાકેશ રાઠૌરની ધરપકડ

નવી દિલ્હીઃ ઉત્તર પ્રદેશના સીતાપુરની લોકસભામાં એક મહિલાએ કોંગ્રેસ સાંસદ રાકેશ રાઠોડ પર દુષ્કર્મનો આરોપ લગાવ્યો છે. સીતાપુર જિલ્લાની ઓક કોર્ટે બળાત્કાર મામલે રાકેશ રાઠૌર વિરુદ્ધ ધરપકડ વોરન્ટ જારી કર્યું હતું. મહિલાની ફરિયાદ પર સાંસદ વિરુદ્ધ કેસ પણ નોંધવામાં આવ્યો હતો.

સાંસદ રાકેશ રાઠૌરે હાઇકોર્ટમાં આગોતરા જામીન માગ્યા હતા, પણ હાઇકોર્ટે તેમને ફટકાર લગાવી હતી. હાઇકોર્ટથી જામીન અરજી ફગાવવામાં આવ્યા પછી કોંગ્રેસ સાંસદ રાઠૌર એક પત્રકાર પરિષદ સંબોધિત કરી રહ્યા હતા, ત્યારે પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી છે. રાઠૌર પર 35 વર્ષીય મહિલાને ઘરમાં બંધક બનાવીને એના પર દુષ્કર્મ કરવાનો અને ધમકાવવાનો આરોપ છે.

મહિલાનો આરોપ શું છે?

યુપીના સીતાપુરના કોતવાલી વિસ્તારની મહિલાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે મને 4 વર્ષ સુધી લગ્નની લાલચ આપીને મારી સાથે શારીરિક શોષણ કર્યું છે. લગ્ન અને રાજકીય કારકિર્દી બનાવવાને બહાને મારી સાથે દુષ્કર્મ કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસે ઈલેક્ટ્રોનિક સર્વેલન્સની તપાસ કર્યા બાદ કેસ નોંધ્યો છે.

Sitapur, Uttar Pradesh: Congress MP Rakesh Rathore was taken into police custody during a press conference at his residence in connection with a Rape case pic.twitter.com/KlsQtjVhYi

