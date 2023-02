મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ફસાયા રાહુલના નજીકના મિત્ર

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીના નજીકના સાથી અલંકાર સવાઈની પૂછપરછ કરી છે અને તેમનું નિવેદન નોંધ્યું છે. ટીએમસીના પ્રવક્તા સાકેત ગોખલેની તાજેતરમાં ગુજરાતમાં એજન્સી દ્વારા આ કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં ત્રણ દિવસ સુધી અમદાવાદમાં ગોખલે દ્વારા સવાઈની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી અને તેનો સામનો કરવામાં આવ્યો હતો. સવાઈની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી અને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની જોગવાઈઓ હેઠળ તેમનું નિવેદન નોંધવામાં આવ્યું હતું. ભૂતપૂર્વ બેન્કર, સવાઈ ભૂતપૂર્વ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીના નજીકના સાથી માનવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે તે તેમની સંશોધન ટીમનું નેતૃત્વ કરે છે.

ED questioned Rahul Gandhi’s close aide Alankar Sawai for 3 consecutive days in connection with a money laundering case linked to TMC's Saket Gokhale, said ED officials.

ED has asked Sawai about Rs 23.54 lakhs given to Gokhale. He had told the agency that it was given by Sawai.

— ANI (@ANI) February 4, 2023