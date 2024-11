ICC એ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી ટૂરનું નવું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું

ICC એ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 પહેલા ટ્રોફી ટૂર રિલીઝ કરી છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડના વાંધાઓ બાદ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીરમાં નહીં જાય. ICCએ પાકિસ્તાન દ્વારા POK પ્લાન રદ્દ કર્યો છે. ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીનો પ્રવાસ ઈસ્લામાબાદથી 16 નવેમ્બરથી શરૂ થશે. તેનું છેલ્લું શિડ્યુલ ભારત માટે જ રાખવામાં આવ્યું છે. આ પછી ટ્રોફી ફરી પાકિસ્તાન જશે.

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ પણ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીને પીઓકે લઈ જવા ઈચ્છતું હતું. પરંતુ બીસીસીઆઈના વાંધા બાદ તેની યોજના બરબાદ થઈ ગઈ હતી. હવે ICCએ ટ્રોફી ટૂરનું નવું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. તે 16 નવેમ્બરથી શરૂ થશે અને 26 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે. ટ્રોફી 26મી જાન્યુઆરીએ ભારતમાં જ રહેશે. 26 જાન્યુઆરી એ ભારત માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે. આ દિવસ ગણતંત્ર દિવસ છે.

Excitement for the upcoming Men’s Champions Trophy 2025 builds up, as the Trophy Tour kicks off in Islamabad 🎉https://t.co/QfQJesYVRf

— ICC (@ICC) November 16, 2024