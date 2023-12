CBSE એ ધોરણ 10 અને 12 ની ડેટશીટ જાહેર કરી, આ રીતે કરો ડાઉનલોડ

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) એ ધોરણ 10 અને 12ની ડેટશીટ જાહેર કરી છે. આ વખતે બોર્ડની પરીક્ષા 15 ફેબ્રુઆરી 2024થી શરૂ થશે. વિદ્યાર્થીઓ સત્તાવાર સાઇટની મુલાકાત લઈને ડેટ શીટ ડાઉનલોડ કરી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ અહીં જણાવેલ સ્ટેપ્સ દ્વારા ડેટશીટ પણ ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

CBSE class 10 board exams to be conducted from February 15 to March 13: Examination Controller Sanyam Bhardwaj

