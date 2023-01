સીબીઆઈએ દિલ્હી સચિવાલયમાં સ્થિત ડેપ્યુટી સીએમ મનીષ સિસોદિયાની ઓફિસ પર દરોડા પાડ્યા છે. દરમિયાન તેમણે દાવો કર્યો હતો કે સીબીઆઈને પહેલા કંઈ મળ્યું નથી અને હવે પણ મળશે નહીં. ડેપ્યુટી સીએમ મનીષ સિસોદિયાએ ટ્વિટ કરીને દાવો કર્યો કે, આજે ફરી સીબીઆઈ મારી ઓફિસ પહોંચી છે. તેમનું સ્વાગત છે. તેઓએ મારા ઘરે દરોડા પાડ્યા, મારી ઓફિસ પર દરોડા પાડ્યા, મારા લોકરની તલાશી લીધી, મારા ગામની તપાસ કરાવી. મારી સામે કંઈ મળ્યું નથી અને મળશે પણ નહીં કારણ કે મેં કંઈ ખોટું કર્યું નથી. દિલ્હીના બાળકોના શિક્ષણ માટે નિષ્ઠાપૂર્વક કામ કર્યું.

Delhi | CBI raids are underway at the office of Delhi Deputy CM Manish Sisodia in Delhi Secretariat. pic.twitter.com/ZZQIKXaSVm

— ANI (@ANI) January 14, 2023