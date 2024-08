અદાણી પોર્ટ્સે એસ્ટ્રો ઓફ્ફોશોરમાં 80 ટકા હિસ્સો હસ્તગત કર્યો

અમદાવાદઃ અદાણી ગ્રુપની કંપની અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન (APSEZ) ગ્લોબલ ઓફ્ફશોર સપોર્ટ વેસેલ (OSV) ઓપરેટર એસ્ટ્રોમાં 80 ટકા હિસ્સો ખરીદ્યો છે. જ્યારે હાલના પ્રમોટરોનો એમાં 20 ટકા હિસ્સો રહેશે. કંપનીએ આ સોદો 18.5 કરોડ ડોલરમાં કર્યો છે. જોકે એસ્ટ્રો હસ્તાંતરણ 23.5 કરોડ ડોલરની એન્ટરપ્રાઇઝ વેલ્યુ પર થયો છે. કંપનીનું કહેવું છે કે આ સોદાથી પહેલા વર્ષથી જ એ મૂલ્યવૃદ્ધિ કરનારો સાબિત થાય એવી શક્યતા છે. 30 એપ્રિલ, 2024એ પૂરા થતા નાણાકીય વર્ષ માટે એસ્ટ્રોએ 95 મિલિયન ડોલરની આવક અને 41 મિલિયન ડોલરનો EBITDA નોંધાવ્યો હતો.

એસ્ટ્રો વર્ષ 2009માં શરૂ થઈ હતી, જે મધ્ય-પૂર્વ, ભારત, ઇસ્ટ એશિયા અને આફ્રિકામાં એક અગ્રણી વૈશ્વિક OSV ઓપરેટર છે. કંપની પાસે 26 OSVની વેસલ છે, જેમાં એન્કર હેન્ડલિંગ ટગ્સ (AHT), ફ્લેટ ટોપ બાર્જ, મલ્ટિપર્પઝ સપોર્ટ વેસલ્સ (MPSV) અને વર્કબોટ સામેલ છે અને એ વેસેલ મેનેજમેન્ટ અને કોમ્પ્લિમેન્ટરી સર્વિસિસ આપે છે.

