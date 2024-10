45 વિદ્યાર્થીઓ ભરેલી બસ ખીણમાં ખાબકી

એક બસ કે જેમાં શાળાના બાળકો મુસાફરી કરી રહ્યા હતા તે પંચકુલાના મોર્ની નજીક ટિક્કર તાલ પાસે અકસ્માતનો ભોગ બન્યો હતો. મળતી માહિતી મુજબ, ડ્રાઈવર દ્વારા બસને વધુ સ્પીડમાં ચલાવવાને કારણે આ અકસ્માત થયો હતો. અકસ્માત બાદ તરત જ સ્થાનિક પ્રશાસને ઘાયલોને બચાવવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. આ અકસ્માતમાં ડ્રાઈવરને ગંભીર ઈજા થઈ છે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે ટીક્કર તાલ રોડ પર થલ ગામ પાસે બસ પલટી ગઈ અને ખાડામાં પડી ગઈ.

A School bus carrying 45 students from Khanna district falls into gorge in Panchkula’s Tikker Tal, Morni. They were reportedly on a school trip.

As per reports, several students and bus driver got injured and taken to a hospital in Panchkula’s Sector 6.#Panchkula #BusAccident pic.twitter.com/k50iJPm9zf

