બ્રિજભૂષણ સિંહની અપીલ, કહ્યું- મને ફાંસી આપો પણ યુવા ખેલાડીઓના ભવિષ્ય સાથે રમત ન રમો

રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (WFI)ના પ્રમુખ બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહે મીડિયા સાથે વાત કરતા કુસ્તીબાજોને કુસ્તીના કાર્યક્રમોમાં વિક્ષેપ ન લાવવા વિનંતી કરી છે. આ દરમિયાન તેણે એમ પણ કહ્યું કે ભલે તેને ફાંસી આપવામાં આવે પણ યુવા ખેલાડીઓના ભવિષ્ય સાથે ખેલ ન કરવો જોઈએ. તેણે કહ્યું કે દેશના ટોચના ખેલાડીઓ હડતાળ પર બેસી ગયા બાદ તમામ કુસ્તી પ્રવૃત્તિઓ ઠપ થઈ ગઈ છે. તેણે કહ્યું છે કે તે ફાંસી પર લટકાવવા માટે તૈયાર છે પરંતુ, કુસ્તી સંબંધિત કાર્યક્રમો ચાલુ રાખવા જોઈએ. જો તેના કાર્યક્રમો બંધ રહેશે તો તે કેડેટ્સ અને જુનિયર ખેલાડીઓ માટે નુકસાનકારક સાબિત થશે.

#WATCH | If my party asks me to resign, I will resign…Forces involved in ‘Tukde Tukde gang’, Shaheen Bagh, ‘Kisaan Andolan’ seem to be involved in it (Wrestlers’ protest), I am not their target, party (BJP ) is their target, these athletes are paid. Protest is expanding like… pic.twitter.com/AUzVGnk39V

બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહે આ સમયગાળા દરમિયાન બાળકોના ભવિષ્ય સાથે રમત ન કરવા અપીલ કરી છે. તેમણે વિનંતી કરી હતી કે કેડેટ્સ નેશનલ ગેમ્સને થવા દેવામાં આવે, પછી ભલે તે કોઈપણ રાજ્ય તેનું આયોજન કરે. મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ, ત્રિપુરા કોઈપણ રાજ્ય હોય પરંતુ કુસ્તીની પ્રવૃત્તિ બંધ ન થવી જોઈએ.

ભારતના ટોચના કુસ્તીબાજો આ દિવસોમાં દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે અને રેસલિંગ ફેડરેશનના પ્રમુખ બ્રિજ ભૂષણ સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી રહ્યા છે. આ ખેલાડીઓમાં મુખ્યત્વે બજરંગ પુનિયા, સાક્ષી મલિક અને વિનેશ ફોગાટનો સમાવેશ થાય છે. રેસલર્સે બ્રિજ ભૂષણ પર મહિલા રેસલર્સનું યૌન ઉત્પીડન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

“Akhilesh Yadav knows the truth. We know each other since childhood. 80% of the wrestlers in Uttar Pradesh belong to families with Samajwadi Party ideology. They call me ‘Netaji’. They say how their Netaji is,” says WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh when asked that SP chief… https://t.co/a4n3ne4w15 pic.twitter.com/GviFLA9pc9

— ANI (@ANI) April 30, 2023