ભાજપે કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને બનાવ્યા કર્ણાટક ચૂંટણી પ્રભારી

દેશની રાજનીતિ માટે 2023 ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ વર્ષે દેશના ઘણા મહત્વપૂર્ણ રાજ્યોમાં ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે, જે 2024માં યોજાનારી સામાન્ય ચૂંટણીનો માર્ગ નક્કી કરશે. આવી સ્થિતિમાં ભાજપે ચૂંટણી રાજ્યોમાં પોતાના સેનાપતિઓને તૈનાત કરવાનું શરૂ કર્યું. આ ક્રમમાં ભાજપે મોટી દાવ રમતા કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને કર્ણાટક ચૂંટણીના પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કર્યા. આ સાથે ભાજપ હાઈકમાન્ડે તેના તમિલનાડુ પ્રદેશ અધ્યક્ષ કે. અન્નામલાઈને રાજ્યમાં ચૂંટણી સહ-ઈન્ચાર્જની જવાબદારી સોંપી છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અને મુખ્યમથકના પ્રભારી અરુણ સિંહે ભાજપના અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા દ્વારા કરવામાં આવેલી આ બે નિમણૂકોના સંદર્ભમાં નિમણૂક પત્રો જારી કર્યા હતા.

Union Minister Dharmendra Pradhan appointed as the BJP's Incharge and Tamil Nadu BJP president K Annamalai appointed as the Co-Incharge for the upcoming #KarnatakaElection2023 pic.twitter.com/UZQIonyXdQ

