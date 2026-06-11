એપસ્ટીન પાસે અફેરની માહિતી હતી, તે મને બ્લેકમેલ કરતો : બિલ ગેટ્સ

ટેક જગતની દિગ્ગજ કંપની માઇક્રોસોફ્ટના કો-ફાઉન્ડર બિલ ગેટ્સે અમેરિકી કોંગ્રેસ (સંસદ) ની એક શક્તિશાળી કમિટી સમક્ષ હાજર થઈને અત્યંત ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે. બિલ ગેટ્સે દાવો કર્યો છે કે કુખ્યાત અમેરિકી ફાઇનાન્સર જેફ્રી એપસ્ટીન તેમના વિવાહેતર સંબંધો (Extra-Marital Affairs) ની ગુપ્ત માહિતીનો ઉપયોગ કરીને તેમના પર દબાણ લાવવાનો અને તેમને બ્લેકમેલ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. ગેટ્સે સંસદની કમિટીને જણાવ્યું કે જ્યારે તેઓ એપસ્ટીનના સંપર્કમાં હતા, ત્યારે તેમને તેના ઘૃણાસ્પદ અને ગંભીર ગુનાઓ વિશે કોઈ સત્તાવાર કે પૂરી માહિતી નહોતી.
પરોપકારી કાર્યો માટે મળ્યા હતા, એપસ્ટીને ફેલાવી જૂઠી અફવાઓ
બિલ ગેટ્સે પોતાની સત્તાવાર ગવાહીમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેઓ જેફ્રી એપસ્ટીનને માત્ર પોતાની પરોપકારી પ્રવૃત્તિઓ (Philanthropic Activities) અને વિવિધ સોશિયલ પ્રોજેક્ટ્સ માટે મોટું ફંડ એકત્ર કરવાના હેતુથી જ મળ્યા હતા. તેમણે ક્યારેય એપસ્ટીનને કોઈ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ કરતા જોયો નથી. પરંતુ, ગેટ્સે ગંભીર આક્ષેપ લગાવતા કહ્યું કે એપસ્ટીન ઈચ્છતો હતો કે માઈક્રોસોફ્ટના કો-ફાઉન્ડર તેની સાથે ફરીથી સંપર્ક સાધે અને બિઝનેસ સંબંધો આગળ વધારે. પોતાના આ મનસૂબાને પૂરો કરવા માટે એપસ્ટીને બિલ ગેટ્સના અંગત સંબંધોનો સહારો લીધો અને તેમના વિશે ઘણી જૂઠી વાતો અને અફવાઓ પણ ફેલાવી, જેથી તેમના પર દબાણ વધારી શકાય. ગેટ્સે સ્વીકાર્યું કે આ વિવાદના કારણે તેમના પરિવારને માનસિક રીતે ઘણી મોટી તકલીફો અને પીડાનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
અમેરિકી સંસદની કમિટી સમક્ષ બંધ બારણે ગવાહી
બિલ ગેટ્સનું આ સત્તાવાર નિવેદન એવા સમયે સામે આવ્યું છે જ્યારે અમેરિકી જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટ હાઈ-પ્રોફાઈલ જેફ્રી એપસ્ટીન કેસની બારીકાઈથી તપાસ કરી રહ્યું છે. ગેટ્સે અમેરિકી સંસદની ‘હાઉસ ઓવરસાઇટ એન્ડ ગવર્નમેન્ટ રિફોર્મ કમિટી’ (House Oversight and Government Reform Committee) સમક્ષ બંધ બારણે (Closed-Door) પોતાની જુબાની આપી હતી. આ કમિટી જેફ્રી એપસ્ટીન અને તેની સહયોગી ઘિસલેન મેક્સવેલ સાથે જોડાયેલા ગંભીર મામલાઓમાં સરકારી એજન્સીઓની કથિત બેદરકારીની તપાસ કરી રહી છે. કમિટીના ચેરમેન જેમ્સ કોમરે આ વર્ષે માર્ચ મહિનામાં બિલ ગેટ્સને વ્યક્તિગત રીતે હાજર થઈ નિવેદન નોંધાવવા માટે સમન્સ પાઠવ્યું હતું. આ ગવાહીની કાનૂની તૈયારીઓ માટે ગેટ્સે જેક ગ્રીનબર્ગની વિશેષ મદદ લીધી હતી, જેઓ અગાઉ આ જ કમિટીના મુખ્ય તપાસ અધિકારી (Chief Investigator) રહી ચૂક્યા છે.
કોણ હતો જેફ્રી એપસ્ટીન?
જેફ્રી એપસ્ટીને વર્ષ 2008 માં ફ્લોરિડામાં વેશ્યાવૃત્તિ અને સગીરાઓ સાથે જોડાયેલા એક અત્યંત ગંભીર મામલામાં પોતાનો ગુનો કબૂલ કર્યો હતો અને તે દરમિયાન તેણે 13 મહિના જેલમાં વિતાવ્યા હતા. ત્યારબાદ, વર્ષ 2019 માં તેના પર સગીર છોકરીઓની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સેક્સ તસ્કરી (Sex Trafficking) કરવાના ભયાનક આરોપો લાગ્યા હતા. એપસ્ટીને આ તમામ આરોપોનો ઇનકાર કર્યો હતો, પરંતુ સત્તાવાર કોર્ટ કેસ કે ટ્રાયલ શરૂ થાય તે પહેલા જ ન્યૂયોર્કની જેલમાં તેની શંકાસ્પદ મોત થઈ ગઈ હતી. જેલ સત્તાવાળાઓ અને તપાસ અધિકારીઓએ તેની મોતને આત્મહત્યા ગણાવી હતી.
દસ્તાવેજો અને તસવીરોથી ખુલાસો: મુલાકાતને ગણાવી મોટી ભૂલ
આ વર્ષે જાહેર થયેલા અમેરિકી જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટના સત્તાવાર દસ્તાવેજોથી જાણવા મળ્યું છે કે વર્ષ 2008 માં જેલમાંથી મુક્ત થયા પછી પણ બિલ ગેટ્સ અને જેફ્રી એપસ્ટીન વચ્ચે ઔપચારિક અને વ્યાપારિક હેતુઓ માટે ઘણી મુલાકાતો થઈ હતી. બંનેએ ગેટ્સ ફાઉન્ડેશનની પરોપકારી યોજનાઓને વૈશ્વિક સ્તરે આગળ વધારવા પર વિસ્તૃત ચર્ચા કરી હતી. આ સરકારી દસ્તાવેજોમાં કેટલીક ગુપ્ત તસવીરો પણ સામેલ હતી, જેમાં બિલ ગેટ્સ કેટલીક મહિલાઓ સાથે જોવા મળ્યા હતા, જો કે કાનૂની કારણોસર તે મહિલાઓના ચહેરા છુપાવી દેવામાં આવ્યા હતા. બિલ ગેટ્સે અગાઉ પણ જાહેરમાં સ્વીકાર્યું છે કે જેફ્રી એપસ્ટીન જેવા વિવાદાસ્પદ વ્યક્તિને મળવું એ તેમના જીવનની સૌથી મોટી ભૂલ હતી અને તેમની વચ્ચેની વાતચીત માત્ર ચેરિટી વર્ક પૂરતી જ મર્યાદિત હતી.