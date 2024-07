ICC રેન્કિંગમાં મોટી ઉથલપાથલ, ગીલે મોટી છલાંગ લગાવી

ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલે તાજેતરની T20 રેન્કિંગ જાહેર કરી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ તાજેતરમાં જ ઝિમ્બાબ્વેને 5 મેચની T20 શ્રેણીમાં 4-1થી હરાવ્યું હતું. આ રેન્કિંગમાં આ શાનદાર પ્રદર્શનનો ફાયદો ખેલાડીઓને મળ્યો છે. આ સિરીઝમાં શુભમન ગીલે ટીમની કમાન સંભાળી હતી, તે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી પણ હતો, જેના કારણે તેણે બેટ્સમેનોની રેન્કિંગમાં મોટો છલાંગ લગાવ્યો છે. આ સાથે જ યશસ્વી જયસ્વાલ ટોપ-5ની ખૂબ નજીક પહોંચી ગઈ છે.

