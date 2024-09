DRDO અને નેવીને મળી મોટી સફળતા

ડીઆરડીઓ અને ભારતીય નૌકાદળે શુક્રવારે સપાટીથી હવામાં પ્રહાર કરતી મિસાઈલ (વર્ટિકલ શોર્ટ રેન્જ મિસાઈલ)નું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કર્યું હતું. આ ટૂંકા અંતરની મિસાઈલનું પરીક્ષણ ઓડિશાના ચાંદીપુર સ્થિત ઈન્ટિગ્રેટેડ ટેસ્ટ રેન્જથી કરવામાં આવ્યું હતું. પરીક્ષણ દરમિયાન આ મિસાઈલે ઓછી ઉંચાઈ પર ઉડતા હાઈ-સ્પીડ એર ટાર્ગેટને નિશાન બનાવ્યું હતું.

DRDO & Indian Navy scores back-to-back Successfully Flight Tests of Vertical Launch Short Range Surface to Air Missile (VLSRSAM) on 12 & 13th Sep 2024. In both the tests, missile successfully intercepted a high speed low altitude aerial target mimicking sea skimming aerial threat pic.twitter.com/loaJl30hwK

— DRDO (@DRDO_India) September 13, 2024