છોકરીઓ સાથેની ક્રૂરતાથી ગુસ્સે થયો રિતેશ દેશમુખ

તાજેતરમાં તેમની શાળાના પુરૂષ સ્વચ્છતા કાર્યકર દ્વારા શાળા પરિસરમાં બે ચાર વર્ષની બાળકીઓ પર જાતીય હુમલો કરવાના સમાચાર બદલાપુરમાં ભારે વિરોધ તરફ દોરી ગયા. આજે સવારથી જ વિરોધીઓ ન્યાયની માંગ કરવા અને ગુનેગારને સજા કરવા માટે એકઠા થયા છે. હવે રિતેશ દેશમુખે પણ આ સમાચાર પર પોતાની આકરી પ્રતિક્રિયા આપી છે અને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના કાયદાની માંગ કરી છે.

As a parent am absolutely disgusted, pained and raging with anger!!

Two 4 year old girls were sexually assaulted by the male cleaning staff member of the school. Schools are supposed to be as safe a place for kids as their own homes. Harshest punishment needs to be given to this…

