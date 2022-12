ઓસ્ટ્રેલિયાએ રોમાંચિત મેચમાં ભારતને 7 રને આપ્યો પરાજય

ભારતીય મહિલા ટીમ અને ઓસ્ટ્રેલિયા મહિલા ટીમ વચ્ચે પાંચ મેચની ટી-20 શ્રેણી રમાઈ રહી છે. તેની ચોથી મેચમાં રોમાંચિક રીતે ઓસ્ટ્રેલિયા એ ભારતને 7 વિકેટે માત આપી છે. T20 ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવીને 188 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ભારતીય ટીમ 20 ઓવરમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવીને 181 રન જ બનાવી શકી હતી. રિચા ઘોષ અને સુકાની હરમનપ્રીત કૌરે શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી પરંતુ તે ટીમને જીત અપાવી શકી નહોતી.

ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટી20 સિરીઝ પોતાના નામે કરી

ભારતીય ટીમ માટે આ કરો યા મરો મેચ હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમે હવે શ્રેણી પોતાના નામે કરી લીધી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ મેચ નવ વિકેટે જીતી હતી. તે જ સમયે, બીજી મેચમાં ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમને સુપર ઓવરમાં હરાવ્યું હતું. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ત્રીજી મેચ 21 રને જીતી લીધી હતી અને આજે ચોથી મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ જીત મેળવી ટી20 સિરીઝ પોતાના નામે કરી છે.

