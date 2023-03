ઓસ્ટ્રેલિયાએ ત્રીજી ODIમાં ભારતને 12 રને હરાવી શ્રેણી 2-1થી કબજે કરી

ઓસ્ટ્રેલિયાએ ચેન્નાઈમાં રમાયેલી ODI શ્રેણીની ત્રીજી મેચમાં ભારતને 21 રને હરાવ્યું હતું. આ જીત સાથે ઓસ્ટ્રેલિયાએ શ્રેણી 2-1થી કબજે કરી લીધી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 269 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ભારતીય ટીમ 248 રનના સ્કોર પર સમેટાઈ ગઈ હતી. ભારત તરફથી કોહલીએ 54 રન અને પંડ્યાએ 40 રન બનાવ્યા હતા. તેણે 3 વિકેટ પણ લીધી હતી.

#INDvsAUS | Virat Kohli’s (54) half-century goes in vain as Australia beat India by 21 runs in the third and last ODI of the series winning the series 2-1.

