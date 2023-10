AUS vs SL: વર્લ્ડ કપમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની પ્રથમ જીત, શ્રીલંકાને 5 વિકેટે હરાવ્યું

ઓસ્ટ્રેલિયાએ લખનૌના એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે વર્લ્ડ કપ 2023ની 14મી મેચમાં શ્રીલંકાને હરાવીને ટુર્નામેન્ટનું જીતનું ખાતું ખોલ્યું. ઓસ્ટ્રેલિયાએ શ્રીલંકાની ટીમને 5 વિકેટથી હરાવીને વર્લ્ડ કપમાં સતત ત્રીજી હાર આપી હતી. બેટ્સમેન જોશ ઈંગ્લિસ અને મિશેલ માર્શ અને બોલર એડમ ઝમ્પાએ કાંગારૂ ટીમની પ્રથમ જીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. ઈંગ્લેન્ડે 5 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાની મદદથી 58 રન અને માર્શે 9 ચોગ્ગાની મદદથી 52 રન બનાવ્યા હતા. દરમિયાન શ્રીલંકા તરફથી દિલશાન મદુશંકાએ સૌથી વધુ 3 વિકેટ લીધી હતી.

ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવા આવેલી શ્રીલંકાની ટીમ 43.3 ઓવરમાં 209 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ટીમ માટે ઓપનર કુસલ પરેરાએ 12 ચોગ્ગાની મદદથી 78 (82 બોલ) અને પથુમ નિસાન્કાએ 8 ચોગ્ગાની મદદથી 61 (67 બોલ) રન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન ઓસ્ટ્રેલિયાના સ્પિનર ​​એડમ ઝમ્પાએ 4 વિકેટ પોતાના નામે કરી હતી. લક્ષ્યનો પીછો કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાએ 35.2 ઓવરમાં 5 વિકેટે જીત મેળવી લીધી હતી.

ઓસ્ટ્રેલિયાને સારી શરૂઆત મળી ન હતી

રનનો પીછો કરવા ઉતરેલી ઓસ્ટ્રેલિયાને સારી શરૂઆત મળી શકી ન હતી. ટીમે ચોથી ઓવરમાં જ બે વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ટીમને પહેલો ફટકો ચોથી ઓવરના પહેલા બોલ પર ડેવિડ વોર્નર (11)ના રૂપમાં લાગ્યો હતો. ત્યારબાદ ઓવરના છેલ્લા બોલ પર સ્ટીવ સ્મિથ ખાતું ખોલાવ્યા વગર જ ચાલ્યો ગયો. દિલશાન મદુશંકાએ બંને બેટ્સમેનોને LBW દ્વારા પોતાનો શિકાર બનાવ્યા હતા.

Five-time Men’s @cricketworldcup champions Australia opened their account in #CWC23 with a solid victory over Sri Lanka 💪 Details 👇https://t.co/DrDNyBOJcC — ICC (@ICC) October 16, 2023



આ દરમિયાન ઓપનર મિચેલ માર્શે ઇનિંગને સંભાળી હતી. જોકે, 15મી ઓવરમાં માર્શે પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી અને રન આઉટ થઈને પેવેલિયન પરત ફર્યો. તેણે 51 બોલમાં 9 ચોગ્ગાની મદદથી 52 રનની ઇનિંગ રમી હતી. માર્શે ચોથા નંબરે આવેલા માર્નસ લાબુશેન સાથે ત્રીજી વિકેટ માટે 56 (62 બોલ)ની ભાગીદારી પણ કરી હતી. માર્શની વિકેટ બાદ, જોસ ઈંગ્લિસ સાથે મળીને લાબુશેને ઇનિંગ્સને આગળ ધપાવી અને બંને વચ્ચે ત્રીજી વિકેટ માટે 77 રન (86 બોલ)ની ભાગીદારી થઈ. પરંતુ આ ભાગીદારી 29મી ઓવરમાં લાબુશેનની વિકેટ સાથે સમાપ્ત થઈ, જે 40 રન (60 બોલ) બનાવીને દિલશાન મદુશંકાની જાળમાં ફસાઈ ગયો.

આ પછી ઓસ્ટ્રેલિયાને પાંચમો ફટકો 34મી ઓવરના પ્રથમ બોલ પર જોસ ઈંગ્લિસના રૂપમાં લાગ્યો હતો, જે સારી ઈનિંગ્સ રમી રહ્યો હતો, જે 58 (59) રન બનાવીને સ્પિનર ​​ડ્યુનિથ વેલાલાઘેની જાળમાં ફસાઈ ગયો હતો. જેમાં 5 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા. આ પછી ગ્લેન મેક્સવેલ અને માર્કસ સ્ટોઇનિસે અણનમ રહીને ઓસ્ટ્રેલિયાને જીતની લાઇન પર લઈ લીધું. મેક્સવેલ 31* રન બનાવી અણનમ પાછો ફર્યો અને સ્ટોઈનિસ 20* રન બનાવીને અણનમ પાછો ફર્યો. શ્રીલંકા તરફથી દિલશાન મદુશંકાએ સૌથી વધુ 3 વિકેટ લીધી હતી. આ દરમિયાન તેણે 9 ઓવરમાં 38 રન આપ્યા હતા. આ સિવાય દુનિથ વેલ્લાલેગાને 1 સફળતા મળી. અન્ય કોઈ બોલર વિકેટ લઈ શક્યા ન હતા.